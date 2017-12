Какие фильмы смотреть в 2018 году 1 24.12.2017, 10:18

2,360

Новые блокбастеры, которые не дадут вам скучать вплоть до следующих новогодних праздников.

Январь

Уже оклемались после новогоднего похмелья? Вот и хорошо, потому что в этом месяце вам предстоит отсмотреть немало кинопродукции, претендующей на получение высоких наград, а часики-то тикают, пишет bbc.com.

Итак, у вас на очереди биографическая драма Аарона Соркина о спортсменке Молли Блум "Большая игра" (Molly's Game) c несгибаемой Джессикой Честейн в роли хозяйки подпольного игорного дома в Голливуде; жесткий вестерн "Недруги" (Hostiles) с Кристианом Бейлом и "Темные времена" (Darkest Hour) с Гари Олдменом в роли Уинстона Черчилля.

Также вас ждет Фрэнсис Макдорманд в черной комедии "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri), Том Хэнкс и Мэрил Стрип в основанном на реальных событиях политическом триллере Стивена Спилберга "Секретное досье" (The Post), и еще переделанный в последний момент криминальный триллер "Все деньги мира" (All the Money in the World), который Ридли Скотту пришлось срочно переснимать, заменив Кевина Спейси Кристофером Пламмером.

Плюс еще есть анимационные фильмы - студии Pixar "Тайна Коко" (Coco) о приключениях в загробном мире мальчика, мечтающего стать певцом, и "Дикие предки" (Early Man) Ника Парка, автора серии "Уоллес и Громит".

Февраль

В этот самый короткий месяц в году конкуренция за зрительское внимание может разгореться нешуточная, тем более в преддверии раздачи Оскаров.

Тут и "Призрачная нить"(Phantom Thread) про лондонского кутюрье, которого играет Дэниэл Дэй-Льюис, пообещавший, что это будет его последний фильм; и Дензел Вашингтон в роли сражающегося за справедливость адвоката в фильме "Роман Израэл, эсквайр"(Roman J. Israel, Esq.); и Колин Фёрт в биографической драме про британского яхтсмена, отправившегося в кругосветное плавание на яхте - "Благодать" (The Mercy).

За лучшую женскую роль вполне могут побороться Сирша Ронан из комедии про старшеклассницу "Лэди Бёрд" (Lady Bird) и Салли Хокинс из ужастика "Форма воды" (The Shape of Water), а Марго Робби в то же самое время будет, фигурально выражаясь, скользить по тонкому льду в байопике про спортсменку-фигуристку "Тоня против всех" (I, Tonya).

Февраль также принесет нам первый в этом году фильм про супергероя - "Черная пантера" (Black Panther), не говоря уже о финальной части трилогии на тему разных оттенков - "Пятьдесят оттенков свободы"(Fifty Shades Freed), который наверняка будет претендовать на "Золотую малину".

Март

Уверенные в себе женщины - это то, что доктор прописал на весь этот месяц: Дженифер Лоуренс выступает в роли русской шпионки в триллере "Красный воробей"(Red Sparrow), Руни Мара играет главную роль в библейской драме "Мария Магдалина"(Mary Magdalene), а Алисия Викандер станетЛарой Крофтприключенческом боевике "Tomb Raider: Лара Крофт".

Гигантские роботы будут биться с еще большими монстрами в "Тихоокеанском рубеже 2" (Pacific Rim: Uprising), а Стивен Спилберг не ограничится в этом году "Секретным досье" и выпустит фантастический триллер "Первому игроку приготовиться"(Ready Player One).

Есть еще и анимационные "Приключения кролика Питера"(Peter Rabbit) - некий гибрид из книжек Беатрис Поттер и серии "Один дома".

Апрель

Вы думали, что уже насмотрелись на "людей икс", хватит? Ан нет: супергерои Marvel Comics вновь возвращаются в "Новых мутантах" (The New Mutants), где Мэйси Уильямс и Аня Тейлор-Джой играют подростков-мутантов, которым еще только предстоит познать всю мощь своих суперспособностей.

А две недели спустя выйдет еще одно "супергеройское" творение Marvel Comics - "Мстители: война бесконечности" (Avengers: Infinity War) - первая часть серии про супергероев-мстителей.

Рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала - это единственный заслон человечества от гигантской гориллы-мутанта в фильме "Рэмпейдж" (Rampage). А Эмили Блант вместе с мужем Джоном Красински появятся в ужастике "Тихое место"(A Quiet Place).

Выйдет еще и экранизация посмертно опубликованного романа Мэри Энн Шаффер "Общество любителей литературы и пирогов из картофельных очистков на острове Гернзи" (The Guernsey Literary And Potato Peel Pie Society) - явный кандидат на приз 2018 года за фильм с наиболее странным названием.

Май

Самое большое кинособытие мая - спин-офф "Звездных войн" о приключениях космического пирата Хана Соло - "Соло: Звездные войны. Истории" (Solo: A Star Wars Story), где в главной роли снялся Олден Эренрайк, но будет он не соло, а в сопровождении своего бессменного бортмеханика Чубакки.

Есть еще одно кино про звезды, но про другие - "Рождение звезды" (A Star is Born), где Леди Гага играет пробивающую себе дорогу никому не известную певицу, чья карьера наконец-то взлетает, а ее ментора и любовника (которого играет Брэдли Купер), наоборот, закатывается.

Создатели шедевра "Гномео и Джульетта" снова с нами, на этот раз с ведущим садовое расследование "Шерлоком Гномсом" (Sherlock Gnomes) . Мы также вновь увидим на экране соавтора сериала "Катастрофа" Шарон Хорган в голливудском комедийном детективе "Ночные игры" (Game Night) вместе с Рейчел МакАдамс и Джейсоном Бейтманом.

Любителям животных тоже будет что посмотреть: комедия про собак "Собачья выставка" (Show Dogs) и душещипательная мелодрама из жизни лошади "Положитесь на Пита" (Lean On Pete).

Июнь/Июль/Август

Поскольку Кубок мира по футболу превратит в диванный овощ по меньшей мере половину населения Британии, крупные киностудии всю свою надежду наступающим летом возлагают на блокбастерные сиквелы.

Представим их в виде турнирной таблицы.

"Оушен"-8, "Суперсемейка"-2

Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Рианна и другие снялись в "дамском" спин-оффе "8 подруг Оушена" (Ocean's 8), тогда как аниматоры Pixar сделали продолжение своего мульта 2004 года про суперсемью Парр (Incredibles 2).

"Монстры на каникулах" - 3, Мамма Mia! - 2

Дракула с компашкой отправляется в круиз в этом третьем по счету фильме из серии "Монстры на каникулах" (Hotel Transilvanya 3), а Мерил Стрип, Колин Фёрт и все прочие из "Мамма Миа!", как и примкнувшие к ним новенькие, вновь порадуют нас в этом приквеле-сиквеле Mamma Mia! Here We Go Again.

"Миссия невыполнима"- 6, "Дэдпул" - 2

Том Круз вступит в схватку с коварным Генри Кавиллом в продолжении многосерийного приключенческого боевика "Миссия невыполнима" , а Райан Рейнольдс снова примется за роль обезображенного шеф-повара в маске в фильме "Дэдпул-2" (Deadpool), основанном на комиксах издательства Marvel.

"Человек-муравей"- 2, "Парк Юрского периода"- 5

Настоящие названия этих двух блокбастеров - "Человек-муравей и Оса" и "Мир Юрского периода-2", но тут и так все ясно.

Сентябрь-декабрь

Поскольку, начиная с сентября, многие даты выхода в прокат еще не подтверждены окончательно, что-либо конкретное предсказать на этот период трудновато. Но вот несколько названий, за которыми надо послеживать:

• "Мэри, королева шотландцев"(Mary, Queen Of Scots) с Марго Робби, Сиршей Ронан в роли соперничающих королев (сентябрь)

• "Робин Гуд: Начало"(Robin Hood) с Тароном Эджертоном в роли благородного предводителя лесных разбойников в ярко-зеленом костюме (сентябрь)

• "Веном"(Venom), где заглавную роль врага Человека-Паука сыграет Том Харди (начало октября)

• Режиссер Энди Сёркис собрал звездную команду для новой версии "Маугли"(Jungle Book: Origins) (октябрь)

• Звезда сериала "Корона" Клэр Фой снялась в роли хакерши Лисбет Саландер в фильме Стига Ларссона "Девушка, которая застряла в паутине"(The Girl in The Spider's Web) (конец октября)

• У Джуда Лоу дебют в роли волшебника Дамблдора в сиквеле "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) (ноябрь)

• Эмили Блант воссоздаст на экране свою версию няни-волшебницы Мэри Поппинс в картине "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns) (декабрь)

• Рами Малек постарается воплотить на экране образ Фредди Меркьюри в "Богемной рапсодии"(Bohemian Rhapsody) (конец декабря)