Карлес Пучдемон хочет вернуться в Каталонию 24.12.2017, 10:24

Карлес Пучдемон

Экс-глава региона призвал Мадрид разрешить ему вернуться в Испанию и снова стать президентом Каталонии.

Отстраненный глава Каталонии Карлес Пучдемон призал Мадрид позволить ему вернуться в Испанию, пишет liga.net.

"Я хотел бы вернуться в Испанию как можно скорее", - сказал он. Пучдемон, который сейчас находится в Бельгии, также заявил, что намерен снова стать президентом региона.

23 декабря сообщалось, что премьер-министр Испании Мариано Рахой отказался вести переговоры с Пучдемоном и согласен общаться только с новым правительством Каталонии. На парламентских выборах в регионе, которые прошли 22 декабря, победили партии, выступающие за независимость Каталонии от Испании.

Против Пучдемона в Испании открыто производство по обвинению в попытке переворта.