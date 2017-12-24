Как пить, чтобы наутро не было стыдно 6 24.12.2017, 10:40

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Корпоративы в разгаре. Новогодние праздники, неотъемлемой частью которых является алкоголь, – близко.

Если вы понимаете, что пить придется, самое время учиться это делать правильно: чтобы и здоровье сохранить, и не испытывать потом стыд перед коллегами и друзьями, пишет «Новое время».

Оказывая негативное влияние практически на все органы, алкоголь серьезно бьет по мозгу и психике, поэтому многие из нас под воздействием горячительных напитков неузнаваемо перевоплощаются.

Всасываясь в кровь, этиловый спирт разрушает мембраны клеток крови — эритроцитов. Они слипаются и забивают капилляры, в том числе – головного мозга. Возникает кислородное голодание тканей, а также обезвоживание, что объясняет то самое состоянии эйфории, к которому стремятся выпивающие. При этом подавляются лобные доли, которые обеспечивают логическое мышление, и затылочная часть мозга, которая контролирует вестибулярный аппарат. Отсюда проблемы с координацией движений.

Поскольку страдает лобная доля мозга, нарушается работа и так называемого «нравственного» центра, который в ней расположен. Как результат: притупляется чувство стыда, человек становится более «раскрепощенным». Также алкоголь повреждает мозговые клетки, отвечающие за работу памяти, поэтому зачастую после бурного застолья воспоминания отрывочны.

Наверняка хоть раз в жизни вы просыпались после вечеринки с чувством стыда, происхождение которого вам не известно. Это значит, что клетки лобной доли мозга уже начали восстанавливаться (заработал «нравственный» центр), тогда как клетки памяти все еще отключены.

С нарушением центра логического мышления затрудняется торможение агрессии. Поэтому в состоянии алкогольного опьянения и происходит так много драк и даже убийства. Алкоголь нарушает способность видеть ситуацию в целом и адекватно на нее реагировать.

Многих интересует вопрос, действительно ли в состоянии алкогольного опьянения человек показывает свою истинную натуру, или это просто определенные трансформации сознания, не зависящие от личности человека? Ученые, исследовавшие эту тему, считают, что таки да: человек проявляет свою реальную сущность. В частности, реакции на раздражители остаются такими же, как и у трезвого человека, просто за счет сужения фокуса внимания под влиянием алкоголя человек не способен оценить возможные последствия своих поступков.

Как же обезопасить себя от необдуманных действий в состоянии алкогольного опьянения? Очевидный ответ — не пить. Если же такое решение для вас неприемлемо, вот несколько полезных советов.

Пить надо понемножку, чтобы организм почувствовал опасность и активировал защитные механизмы. Поэтому за два часа перед вечеринкой не мешает принять небольшую дозу.

Также в процессе застолья пить рекомендуется медленно, с интервалами – по 30-50 мл. Установлено, что наш организм способен эффективно перерабатывать строго определенное количество алкоголя. Это 50 грамм крепких напитков и 100 граммов сухого вина, выпитых медленно, в течение получаса. Медленное потребление полезно еще и для самоконтроля: чтобы адекватно реагировать на изменение сознания и суметь вовремя остановиться.

Принимать алкоголь нужно с большим количеством чистой воды: либо разбавляя, либо обильно запивая водой. Тогда этиловый спирт не так мощно ударит по мозгу. Но ни в коем случае не употребляйте спиртное с газированными или сладкими напитками: алкоголь быстрее всасывается в кровь с газами. Именно поэтому шампанское так быстро «пьянит».

Лучше употреблять несладкий алкоголь: глюкоза быстро усваивается, ей нужно тут же расщепиться, и организм трудится над переработкой глюкозы, вместо того, чтобы заняться этанолом. По этой же причине не стоит пить коктейли: в них обязательно присутствует сладкий ингредиент. Коктейли опасны еще и тем, что в них намешаны разные виды алкоголя, с которыми организму сложно разобраться. Это приводит не только к быстрому опьянению, но и к тяжелому похмелью. Но о похмелье и как его избежать мы поговорим в отдельной статье.

Алкоголь не совместим с кофе и чаем. Это серьезный удар по почкам, особенно если есть почечные заболевания. К тому же как алкоголь, так и кофе или чай стимулирует сердце и сосуды. Получается двойной удар по жизненно важным органам.

Негативное влияние алкоголя на мозг и организм в целом можно уменьшить, если правильное его закусывать. Старайтесь есть как можно больше клетчатки — овощей и зелени, которые максимально эффективно выводят из организма токсины. Плюс белок: либо нежирное мясо-гриль, либо рыба. Подойдет и белый нежирный рассольный сыр.

Если вы не хотите опьянеть, но пить по каким-то причинам все же нужно, перед застольем, а также в процессе съешьте кусочек цельнозернового хлеба со сливочным маслом. Принято считать, что еды должно быть много. На самом деле, при переедании алкоголь вместе с пищей надолго задержится в кишечнике, и интоксикация продлится дольше.

Не рекомендуется употреблять алкоголь с острыми, содержащими чеснок, хрен, лук, горчицу, перец, уксус блюдами. Так замедлится процесс окисления алкоголя. Спиртное не сочетается со сладостями, в том числе фруктами — и опьянеете быстро, и будет тяжелое похмелье.

И не сидите за столом: побольше общайтесь, двигайтесь, танцуйте! При работе мышц энергии потребляется больше и токсины быстрее сожгутся. Даже если вы просто будете передвигаться по помещению и говорить с людьми, пагубное влияние этанола быстрее нейтрализуется. А заодно наладите новые контакты, которые наверняка пригодятся как в работе, так и в личной жизни!

Веселых вам праздников! И не забывайте, что праздник — это не об алкоголе, а о радости в душе и теплом человеческом общении. И если вам невесело без алкоголя, возможно, вы празднуете не в лучшем для вас месте и не с лучшими для вас людьми.