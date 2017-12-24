Знаменитый польский парусник отправляется в кругосветное путешествие 2 24.12.2017, 10:57

Фото: wikimedia.org

«Dar Młodzieży» направится в Панаму, где в январе 2019 года пройдут католические Всемирные дни молодежи.

Через пять месяцев знаменитый польский парусник «Dar Młodzieży» отправится в кругосветное путешествия. Рейс учебного фрегата будет организован по случаю 100-й годовщины независимости Польши (11 ноября 1918 года), сообщает «Польское радио».

Часть команды будут составлять молодые люди в возрасте 18-26 лет - лауреаты конкурса фото- и видеоработ.

«Dar Młodzieży» выйдет из порта в Гдыне 20 мая 2018 года и отправится в Панаму, где в январе 2019 года пройдут католические Всемирные дни молодежи. Фрегат будет заходить в многочисленные порты многих стран, где молодежь будет расширять знания о Польше.

Организатором кругосветного путешествия являются Министерство морского хозяйства и речного флота Польши и Гдыньская морская академия, которая является владельцем парусника.

«Dar Młodzieży» - это трехмачтовый учебный парусник, построенный в Гданьске в 1982 году. Является практической базой для подготовки курсантов морской академии в Гдыне, которая готовит специалистов гражданского флота.