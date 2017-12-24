«Я плачу за свою мечту и ни о чем не жалею» 3 24.12.2017, 11:06

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Евгений Костюкевич

Фото с сайта tribuna.com

Вратарь «Крумкачоў» вкалывает, пока другие футболисты отдыхают на Мальдивах.

Зимой большинство футболистов высшей лиги отправляются в теплые края. Но есть игроки, которые остаются в Беларуси и только следят за активностями коллег в instagram, и этого не стесняются. Например, вратарь «Крумкачоў» Евгений Костюкевич ни капли не комплексует по этому поводу, пишет «Трибуна».

– Когда ты последний раз отдыхал в отпуске?

– Отпуск? В принципе, я даже не знаю, что это такое. После окончания сезона многие футболисты отправляются на моря. Я никогда так не делал. Последний раз ездил на море в 2001-м с родителями. Тогда мы отдыхали в Украине, а после уже даже не было такой возможности. Я вообще толком не выезжал за границу. Ни разу не был в Западной Европе.

– Разве тебе не хочется зимой уехать в теплые края, чтобы покупаться и позагорать?

– Наверное, я еще не дорос до такого уровня сумасшествия, чтобы взять путевку за 150 долларов и отправиться в банальный Египет. Честно говоря, не понимаю, почему все вокруг так тащатся от моря. Какой смысл в тупом валянии на пляже? Хотя, может, жонка когда-нибудь так накапает на мозги, что я скажу: «Ладно, собирай вещи, вывезу тебя на моря». Как по мне, если появится возможность, лучше выбраться куда-нибудь в Европу, покататься по красивым городам. Это будет намного интереснее и полезнее, чем ходить туда-сюда по морскому побережью. Арендовал бы какой-нибудь автобус, посадил бы туда друзей и отправился бы колесить по Европе. Сгоняли бы на хороший футбол в Англию или Германию, посмотрели бы мир. Это гораздо круче, чем лежать на пляже и «тюленничать». Но пока нет такой финансовой возможности

Фото с сайта tribuna.com

– Выходит, тебя совсем не цепляют фотки с курортов, которые сейчас выкладывают в Instagram большинство футболистов «вышки»?

– Каждому свое. Наверное, они просто теплолюбивые люди, которые считают такой отдых качественным. Я просто к этому не привык. Может, мне тоже нужно попробовать сгонять на курорт? Только пока нет такой возможности. Честно говоря, даже и не хочется.

– Хорошо, тебе не нравится море. Почему не поехать в горы?

– В горах я тоже не был. Говорю же: толком никуда не ездил, кроме России и Украины. Просто пока много работы, из-за которой сложно куда-то выбраться.

– Глупо спрашивать у футболиста «Крумкачоў», почему у него нет возможности во время отпуска съездить в Европу?

– Если бы не играл в футбол, спокойно поехал бы отдыхать. Все знают, в какой ситуации в этом году оказались «Крумкачы». Практически весь сезон приходилось жить в долг. В итоге скопилась достаточно большая сумма. Наверное, ее хватило бы на три отдыха для всей семьи. На эти деньги можно было спокойно ехать куда-нибудь на пару месяцев и ни о чем не думать. Пока выступление за «Крумкачы» в высшей лиги оставляет только долги и веселые воспоминания. Только не подумай, меня это ни капли не огорчает. Воспринимаю это так: я плачу за свою мечту. Ни о чем не жалею. Все-таки получилось поиграть в высшей лиге тогда, когда об этом даже не мечтал. Деньги – ерунда. Их еще можно заработать, ведь еще вся жизнь впереди.

– Кто из игроков «Крумкачоў» этой зимой поехал в теплые края?

– Честно говоря, не знаю. Думаю, никто, ведь многие ребята подрабатывали в течение этого сезона. Тут особо не до отдыхов.

– Со стороны выступление за «Крумкачы» может показаться каким-то мазохизмом. Жить в долг ради футбола, по меньшей мере, странно.

– Порой посещают такие мысли. Особенно, когда нужно заплатить по нескольким кредитам, коммуналкам и прочим штукам. Кстати, пару дней назад ко мне подошел один человек в подпитом состоянии и спросил: «Ты работаешь или воруешь?» Я даже не знал, что ему ответить.

– После такого сложного сезона ощущаете усталость?

– Сейчас нет. Во второй половине чемпионата у меня был период, когда почувствовал максимальное опустошение. Хотелось взять паузу на две-три недели. Не было желания кого-то видеть или даже разговаривать по телефону. В голове сидела одна мысль: не трогайте меня, пожалуйста. Но ближе к концу сезона справился с этим. На финише чемпионата нужно было находиться в режиме полнейшей концентрации. Все-таки у нас здорово подгорала задница. Если бы «Нафтан» не выиграл у «Славии», то в последнем туре против «Минска» мы бы выходили играть на трясущихся ногах.

Доиграли сезон – и слава Богу. Только сейчас чувствуется, что появилось больше свободного времени. Это плохо. Когда привык к более плотному графику, это ни фига не устраивает. Такое ощущение, что просто занимаешься бездельем.

– Ты серьезно бездельничаешь?

– Просто я привык к другому ритму жизни. Попробую объяснить. Например, когда человек постоянно лежит на диване, то для него настоящее событие встать и просто помыть чашку. У меня же постоянно какой-то движ-париж. Частенько не хватает времени, чтобы даже попить чаю, а сейчас вдруг появилась целая куча. Приходится что-то придумывать, чтобы не сидеть без дела. Угнетает осознание, что ты просто сидишь на одном месте. В таких случаях еду в наш магазин разливного пива и просто разговариваю с продавцом. От этого будет больше пользы, чем от просиживания штанов дома.

– Выходит, совсем не отдыхаешь?

– Для меня лучший отдых – сходить с друзьями в баню. Играем там с пацанами в игру, которую придумали сами. Для этого нужен бассейн метров на 15-17. Посередине устанавливается сетка: веревка с ленточками. Делимся и играем в своеобразный волейбол. Одной команде на своей половине можно дотронуться до мяча разными частями тела всего три раза, но обязательно перекинуть мяч через сетку головой. Главное не дать ему приземлиться на воду. Поверь, идет настоящая рубка! Вот это отдых! В такие моменты тебя совсем ничего не волнует, полностью переключаешься и заряжаешься позитивом. Можем провести в бане 12 часов подряд и даже не заметить этого.

***

– Каково работать во время отпуска?

– Привычно. Но, если честно, в последнее время работы стало меньше. Например, лично я уже давно не стоял за прилавком магазина. У нас есть специально обученные продавцы. Сейчас занимаюсь в основном организационными вопросами. Каждый день приходится посещать какой-то объект. Например, где-то что-то потекло – тебе надо прийти и решить проблему. Плюс нужно постоянно ездить в Минск за товаром. Короче, дел хватает, поэтому постоянно вишу на телефоне. Не скажу, что это так уж легко.

– Пивной бизнес – твой основной источник дохода?

– Какой это бизнес? Так, занятие для поддержания штанов. Благодаря этому могу сходить в магазин и заплатить за аренду квартиры. Когда нужно купить более теплую кофту, надо что-то придумывать. Просто пара точек разливного пива не будет приносить какой-то сумасшедший доход. Зарабатываю примерно так же, как работники завода, только у меня есть чуть больше свободного времени.

Пока пивные точки – единственный источник дохода. А футбол – источник убытка :)

Работой в магазинах пытался перекрывать расходы на футбол, но толком ничего не выходило. В принципе, целый год приходилось занимать у людей деньги, чтобы играть в футбол. Брал в долг примерно по 300 долларов в месяц, чтобы играть за «Крумкачы».

– На что уходили эти деньги?

Фото с сайта tribuna.com

– На топливо, чтобы ездить на тренировки и игры в Минск. Шесть дней в неделю гонял на машине туда и обратно. Плюс нужно было хоть что-то перекусить. Банально на кофе уходило по 5-7 рублей в день. Но еще раз скажу: я ни о чем не жалею.

– Давай вернемся к твоему бизнесу…

– Не стану называть все это бизнесом. Скорее, вид работы или самозанятость. В моем понимании, бизнес – это когда ты куда-то вложился и получаешь от этого пассивный доход. Тут такого нет и близко. Бизнес – слишком громкое слово для наших точек пива.

– Окей, сколько времени тратишь на свою работу?

– Всегда по-разному. Например, перед нашим интервью целый день провел в Солигорске. Поехали с другом в столицу шахтеров, чтобы помочь товарищу открыть магазин. Просто дилетантам сложно сходу во всем разобраться – голова пойдет кругом. Лучше обратиться за помощью к более опытным людям. Съездили в Солигорск, посмотрели помещения для будущего магазина. Совещались, как лучше расставить мебель, оборудование. Только на это ушло несколько часов. Стояла такая ругань! Но через споры мы пришли к истине.

Потом проехались по всем магазинам-конкурентам. Увидели, что уровень сопротивления практически нулевой. В том же Жодино любая пивнуха во всех аспектах будет на голову выше. В общем, в Солигорске можно легко выигрывать конкуренцию и уходить в плюс.

– Кстати, ты давно занимаешься продажей разливного пива?

– Вместе с Виталиком Мурашко, который сейчас работает видеооператором в «Крумкачах», загорелись этой идеей в 2013-м.

– Почему именно пиво?

Фото с сайта tribuna.com

– Хрен его знает, наверное, оно всем нравится :) Тем более, тогда люди зарабатывали на разливном пиве хорошие деньги. С каждого литра можно было получать минимум доллар. Это ж круто! Правда, потом курс обвалился и доходы упали. Но желание заниматься этим делом ос– В горах я тоже не был. Говорю же: толком никуда не ездил, кроме России и Украины. Просто пока много работы, из-за которой сложно куда-то выбраться.

– Глупо спрашивать у футболиста «Крумкачоў», почему у него нет возможности во время отпуска съездить в Европу?

– Если бы не играл в футбол, спокойно поехал бы отдыхать. Все знают, в какой ситуации в этом году оказались «Крумкачы». Практически весь сезон приходилось жить в долг. В итоге скопилась достаточно большая сумма. Наверное, ее хватило бы на три отдыха для всей семьи. На эти деньги можно было спокойно ехать куда-нибудь на пару месяцев и ни о чем не думать. Пока выступление за «Крумкачы» в высшей лиги оставляет только долги и веселые воспоминания. Только не подумай, меня это ни капли не огорчает. Воспринимаю это так: я плачу за свою мечту. Ни о чем не жалею. Все-таки получилось поиграть в высшей лиге тогда, когда об этом даже не мечтал. Деньги – ерунда. Их еще можно заработать, ведь еще вся жизнь впереди.

– Кто из игроков «Крумкачоў» этой зимой поехал в теплые края?

– Честно говоря, не знаю. Думаю, никто, ведь многие ребята подрабатывали в течение этого сезона. Тут особо не до отдыхов.

– Со стороны выступление за «Крумкачы» может показаться каким-то мазохизмом. Жить в долг ради футбола, по меньшей мере, странно.

– Порой посещают такие мысли. Особенно, когда нужно заплатить по нескольким кредитам, коммуналкам и прочим штукам. Кстати, пару дней назад ко мне подошел один человек в подпитом состоянии и спросил: «Ты работаешь или воруешь?» Я даже не знал, что ему ответить.

– После такого сложного сезона ощущаете усталость?

– Сейчас нет. Во второй половине чемпионата у меня был период, когда почувствовал максимальное опустошение. Хотелось взять паузу на две-три недели. Не было желания кого-то видеть или даже разговаривать по телефону. В голове сидела одна мысль: не трогайте меня, пожалуйста. Но ближе к концу сезона справился с этим. На финише чемпионата нужно было находиться в режиме полнейшей концентрации. Все-таки у нас здорово подгорала задница. Если бы «Нафтан» не выиграл у «Славии», то в последнем туре против «Минска» мы бы выходили играть на трясущихся ногах.

Доиграли сезон – и слава Богу. Только сейчас чувствуется, что появилось больше свободного времени. Это плохо. Когда привык к более плотному графику, это ни фига не устраивает. Такое ощущение, что просто занимаешься бездельем.

– Ты серьезно бездельничаешь?

– Просто я привык к другому ритму жизни. Попробую объяснить. Например, когда человек постоянно лежит на диване, то для него настоящее событие встать и просто помыть чашку. У меня же постоянно какой-то движ-париж. Частенько не хватает времени, чтобы даже попить чаю, а сейчас вдруг появилась целая куча. Приходится что-то придумывать, чтобы не сидеть без дела. Угнетает осознание, что ты просто сидишь на одном месте. В таких случаях еду в наш магазин разливного пива и просто разговариваю с продавцом. От этого будет больше пользы, чем от просиживания штанов дома.

– Выходит, совсем не отдыхаешь?

– Для меня лучший отдых – сходить с друзьями в баню. Играем там с пацанами в игру, которую придумали сами. Для этого нужен бассейн метров на 15-17. Посередине устанавливается сетка: веревка с ленточками. Делимся и играем в своеобразный волейбол. Одной команде на своей половине можно дотронуться до мяча разными частями тела всего три раза, но обязательно перекинуть мяч через сетку головой. Главное не дать ему приземлиться на воду. Поверь, идет настоящая рубка! Вот это отдых! В такие моменты тебя совсем ничего не волнует, полностью переключаешься и заряжаешься позитивом. Можем провести в бане 12 часов подряд и даже не заметить этого.

***

– Каково работать во время отпуска?

– Привычно. Но, если честно, в последнее время работы стало меньше. Например, лично я уже давно не стоял за прилавком магазина. У нас есть специально обученные продавцы. Сейчас занимаюсь в основном организационными вопросами. Каждый день приходится посещать какой-то объект. Например, где-то что-то потекло – тебе надо прийти и решить проблему. Плюс нужно постоянно ездить в Минск за товаром. Короче, дел хватает, поэтому постоянно вишу на телефоне. Не скажу, что это так уж легко.

– Пивной бизнес – твой основной источник дохода?

– Какой это бизнес? Так, занятие для поддержания штанов. Благодаря этому могу сходить в магазин и заплатить за аренду квартиры. Когда нужно купить более теплую кофту, надо что-то придумывать. Просто пара точек разливного пива не будет приносить какой-то сумасшедший доход. Зарабатываю примерно так же, как работники завода, только у меня есть чуть больше свободного времени.

Пока пивные точки – единственный источник дохода. А футбол – источник убытка :)

. Работой в магазинах пытался перекрывать расходы на футбол, но толком ничего не выходило. В принципе, целый год приходилось занимать у людей деньги, чтобы играть в футбол. Брал в долг примерно по 300 долларов в месяц, чтобы играть за «Крумкачы».

– На что уходили эти деньги?

– На топливо, чтобы ездить на тренировки и игры в Минск. Шесть дней в неделю гонял на машине туда и обратно. Плюс нужно было хоть что-то перекусить. Банально на кофе уходило по 5-7 рублей в день. Но еще раз скажу: я ни о чем не жалею.

– Давай вернемся к твоему бизнесу…

– Не стану называть все это бизнесом. Скорее, вид работы или самозанятость. В моем понимании, бизнес – это когда ты куда-то вложился и получаешь от этого пассивный доход. Тут такого нет и близко. Бизнес – слишком громкое слово для наших точек пива.

Фото с сайта tribuna.com

– Окей, сколько времени тратишь на свою работу?

– Всегда по-разному. Например, перед нашим интервью целый день провел в Солигорске. Поехали с другом в столицу шахтеров, чтобы помочь товарищу открыть магазин. Просто дилетантам сложно сходу во всем разобраться – голова пойдет кругом. Лучше обратиться за помощью к более опытным людям. Съездили в Солигорск, посмотрели помещения для будущего магазина. Совещались, как лучше расставить мебель, оборудование. Только на это ушло несколько часов. Стояла такая ругань! Но через споры мы пришли к истине.

Потом проехались по всем магазинам-конкурентам. Увидели, что уровень сопротивления практически нулевой. В том же Жодино любая пивнуха во всех аспектах будет на голову выше. В общем, в Солигорске можно легко выигрывать конкуренцию и уходить в плюс.

– Кстати, ты давно занимаешься продажей разливного пива?

– Вместе с Виталиком Мурашко, который сейчас работает видеооператором в «Крумкачах», загорелись этой идеей в 2013-м.

– Почему именно пиво?талось. Если честно, я не особо часто пью пиво. Могу раз в неделю взять бутылочку, но не более.

Начали готовиться к открытию магазина. Ездили в Слуцк и Солигорск, чтобы открыть точку там. В этих городах люди зарабатывают достаточно много. И там, и там высокая плотность населения. Тем более, в те времена в Слуцке не было ни одной «разливухи».

Приехали в Слуцк и нарвались на какого-то барыгу, который хотел сдать нам в аренду помещение в сто квадратов за почти полторы тысячи долларов в месяц. Этот лысый мужичок так задурманил голову, что мы даже согласились, хотя оно находилось возле какого-то завода, а рядом даже не было жилых домов. Даже оставили ему залог в 300 долларов, но хорошо, что вовремя одумались. Если бы не сделали это, попали бы на такие бабки! Вернулись в Жодино и будто бы что-то щелкнуло: «Что мы делаем?» Это был хороший урок на будущее. Поняли, что для открытия магазина в другом городе нужно бросать все дела в Жодино и переезжать туда. К этому никто не был готов.

– Мне кажется, в периферийных городах люди не очень настроены пить разливное пиво, ведь в магазине можно купить его гораздо дешевле…

– Конечно, можно купить фугас «Жиги» и пойти домой заливаться, а утром встать, будто бы выпил флян водки. Кроме бюджетных вариантов, стараемся предлагать своим посетителям пиво, которое варят в хороших ресторанах. Такой напиток, в отличие от того, что производят гиганты белорусского пивоварения, хранится буквально неделю. Некоторые же наши компания варят пиво так, что оно может стоять полгода и, в принципе, не изменится. О каком качестве тогда может идти речь?

В общем, стараемся прививать жодинцам культуру пития. Знаем, когда у людей зарплата или аванс, и подстраиваемся под них. Наши клиенты, которые перешли на разливное пиво, говорят, что уже не могут пить то, что продается в магазинах, мол, организм перестал его принимать.

***

– Сколько нужно денег, чтобы открыть свою пивную точку?

– Если брать б/у оборудование, нужно три-четыре тысячи долларов – и можно запускаться. За ним мы поехали в Москву. Сэкономили, наверное, 500 баксов и вдобавок нормально потусовались. Взяли краны и охладители, привезли их в Жодино и вскоре стартовали.

Понятно, перед тем, как вложить деньги в это дело, собрались с Виталиком и составили своеобразный бизнес-план. Взяли тетрадку и стали все расписывать. Прикинули сколько денег нужно вкинуть на аренду помещения, оборудование и закупку товара. Сообразили, что нужно делать, чтобы уходить в ноль. Посчитали, сколько человек живет в радиусе 500 метров от нашей «точки», прикинули количество потенциальных покупателей.

Затем стали думать над названием «пивнухи». Хватало вариантов – в том числе, очень извращенных. Например, «лысая щука» или «волосатая щука». Просто хотелось название, которое бы крутилось возле пива, но не было бы очень банальным. В итоге оставили просто слово «Щука». Поспрашивали у знакомых: «Как вам?» Ребята сказали, мол, норм.

Потом замутили логотип. Дизайнер предложила кучу вариантов – выбрали самый толковый. Считаю, с названием и логотипом угадали на все 100 процетов. В Жодино наша «разливуха» – уже своеобразный бренд. Люди часто созваниваются и говорят, мол, находимся на «Щуке». Это приятно.

В принципе, у нас не было каких-то особых косяков, ведь мы не мутили чего-то глобального. Открыть пивную точку – не то же самое, что запустить собственный ресторан. В принципе, я простой барыга, который торгует пивом. Не занимаюсь никаким производством: купил в одном месте подешевле – продал в другом подороже.

– Стоп, ты считаешь себя барыгой?

– Почему нет? Это сленговое выражение, может, где-то грубоватое, но если меня так назовут – никаких проблем. Что тут такого?

– Окей, легко ли совмещать футбол с работой в магазине разливного пива?

– Пока не наняли продавца, работали с Виталиком по половине дня. Пока я был на тренировке, он разливал посетителям пиво. Когда у меня был выходной в «Крумкачах», я полностью проводил его в магазине. Потом открыли вторую точку, взяли еще двух продавцов и немного себя разгрузили. К этому моменту накопилась усталость. Все-таки не для того создавали магазин, чтобы сутками батрачить за прилавком.

Помню, бывали дни, когда приходилось очень тяжело. В восемь утра едешь в Минск, идешь по точкам и забираешь товар. Потом отправляешься на тренировку. Отрабатываешь ее и возвращаешься в Жодино, чтобы привезти пиво в «разливуху». Потом снова гонишь в Минск, чтобы забрать продукцию, которая сразу не уместилась в машину. А затем еще три-четыре часа стоишь за прилавком в качестве продавца. Тогда, конечно, чувствовал себя так себе.

Ясное дело, были моменты, когда хотелось все это бросить. Например, прошлой зимой, когда на дворе было -15 градусов, просто так сидел в магазине. Никто ко мне не заходил. Просто самое ходовое время для пива – лето. Тогда работа идет вовсю. Если быть честным, зима – самый депрессивный период для этого вида деятельности. В это время к нам заходят только постоянные клиенты, которых, впрочем, сейчас вполне достаточно. В общем, смотрит в будущее с оптимизмом.

– Слышал, что ты закупаешь пиво у Анатолия Байдачного…

– Да, покупаю пиво у Юрия Чижа и Анатолия Байдачного.

– Как так вышло?

– Закупаю пиво в «Бирбанке», который принадлежит Анатолию Николаевичу. В прошлом году перед победным матчем с минским «Динамо» встретил его в этой конторе. Я как раз был в экипировке команды. Байдачный увидел меня и начал прихватывать: «Так-так, что это мы к игре не готовимся? Или матч с «Динамо» для вас не важный». Я улыбнулся: «Каждый готовится, как умеет». Перекинулись парой слов, а на следующий день мы хлопнули «Динамо».

Также сотрудничаем с рестораном «Раковский бровар», который принадлежит Юрию Александровичу. Симпатичное заведение, но там я ни разу не пересекался с Чижом. Только однажды видел его Maybach на парковке неподалеку. А так… Я не пересекался с ним. Не думаю, что много потерял.

Кстати, заезжал в «Раковский бровар» за пивом накануне матча БАТЭ с «Кельном». Зашел, а внутри повсюду немецкие фанаты. Они сняли два этажа и здорово провели время. Везде флаги, все болельщики в экипировке и кричат какие-то немецкие песни. Такая красота! Наши люди никогда так не будут отдыхать. Просто топ-класс!

– Давай вернемся к работе. Когда ты начал выходить в плюс?

– Довольно быстро, но это были небольшие деньги. Еще раз: у нас не какой-то склад пива, которое мы производим. Думаю, любой человек, у которого более-менее варит голова, может зарабатывать минимальные деньги на разливном пиве.

Вообще, пацаны нормально относятся к моему занятию. Могут где-то подколоть: Как дела, пивной барон?» Но ничего особенного, просто все воспринимают это как данность. Иногда приезжаю на тренировку, а у меня перед машины смотрит в небо, а зад сидит, потому что там 700 кило пива и оборудования. Правда, хочется верить, что это только начало моей предпринимательской деятельности. Уже получил какой-то опыт, но есть желание заняться чем-то более крупным. Но пока не хочется что-то загадывать.

– Футболист, который продает пиво – это достаточно необычно…

– Брось ты. Просто большинство наших футболистов считают себя такими уже ########### [важными], зарабатывая 30-40 миллионов в условном «Слуцке». Только все это быстро заканчивается. Чаще всего в конце ноября истекает срок контракта и человек думает, куда ему пойти. Если за зиму не нашлось вариантов, то нужно отправляться в первую лигу на семь-восемь миллионов. Тогда возникают вопросы. А что делать дальше?

– Это проблема?

– Это беда всего нашего футбола. Такое ощущение, что каждое межсезонье кто-то берет колоду карт, на которых изображены игроки, перетасовывает и раскидывает всех по клубам. В чемпионате Беларуси вообще нет чувства какого-то патриотизма по отношению к командам. Практически всем плевать на клубы. Может быть прозвучит слишком грубо, но большинство игроков чемпионата Беларуси стали какими-то «проститутками»: дадут в другом месте зарплату на 100-200 долларов больше – футболист уйдет. Некоторые игроки воспринимают возможность поиграть в БАТЭ, минском «Динамо» или «Шахтере», как шанс заработать на квартиру. Им все равно на фанатов, все равно на наличие игровой практики. Такие люди будут сидеть на скамейке, но получать свои пять-десять тысяч. Просто куда-то исчезло чувство гордости за причастность к определенному клубу.

– Деньги – это не главное?

– Конечно, деньги играют определенную роль. Но, блин, не каждые полгода-год из-за этого менять команду. Ну не понимаю я таких игроков. Посмотрите послужной список большей половины футболистов нашего чемпионата. Там столько клубов, что хватит на целую тетрадь. Как по мне, так не должно быть.

– Окей, тебе предлагают зарплату в две тысячи долларов в условном «Слуцке». Уйдешь из «Крумкачоў»?

– Не знаю, это сложный вопрос. Я был с «Крумкачамі» еще во второй лиге. Мой контракт с клубом действует, наверное, до 2020 года. Я, как молодой и перспективный, подписал соглашение на 40 лет :)

.

Наверное, где-то год назад сидели вместе с Денисом Шунто в офисе. Он говорит: «Ну что? На сколько тебя подписывать?» Я сказал, мол, мне все равно. Он и составил соглашение. В «Крумкачах» я получаю ничтожно малую зарплату. Нормально к этому отношусь. Не думаю, что я какой-то сильный футболист, которого хотят видеть везде. Прекрасно осознаю свой уровень: старый вратарь, который, возможно, где-то от безысходности поиграл в «вышке». Если меня куда-то и позовут, то максимум за стол.

Дай Бог, с «Крумкачамі» все будет хорошо, и я останусь в клубе. При всех нюансах, своей карьерой я обязан этой команде. Правда, тяжело о чем-то говорить, когда находишься в неведении. «Крумкачы» сыграли последний матч с «Минском», мы с пацанами сходили в кафеху – и на этом все. Тишина. Следующая наша встреча запланирована на середину января. Пока никто не знает, что происходит в «Крумкачах», но я уверен, что все будет хорошо. Выберемся из этой ямы. Не может же все постоянно быть плохо. Мы же не «Савит», который вылетел из «вышки» на второй сезон.

– Веришь, что после следующего сезона будете раздавать поклонникам «Крумкачоў» шоколад?

– Почему нет? Вообще, это идея моей жонки-рукодельницы. Купил в «Короне», наверное, сто плиток шоколада. На компьютере нарисовали картинки и завернули их в новую обертку. Я снимал старые этикетки, а жонка клеила новые. Получилось весьма симпатично. К новому году сделали пару комплектов похожих шоколадок с футболками всех игроков основного состава.

Просто у нас очень крутые болельщики. Они просто без ума от «Крумкачоў». Все знают историю, когда после победы над БАТЭ, они заехали в мой магазин за пивом. После игры я, как всегда, отправился на работу. Разговариваю с продавцом, и тут возле нашей точки останавливается автобус с болельщиками. Через минуту в магаз заваливается человек 50. Мы с продавцом офигели. Начал разливать людям пиво, раздавать автографы. Было круто!

Вообще, тот день был охрененным от начала и до конца. Помню, приехал на «Борисов-Арену» в каких-то шортах, майке, тапках и с чемоданом в руках. Не со спортивной сумкой, а с чемоданом от швейной машинки. Короче, вид у меня был так себе. На входе меня останавливают: «Молодой человек, а вы куда?» В смысле куда? Я же футболист. А что было потом, все знают. Мы выиграли у БАТЭ. Знаешь, ради такого стоило влезать в долги.