В Минске прошел съезд партии БХД 3 24.12.2017, 11:12

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Белорусские христианские демократы будут пытаться зарегистрироваться в Министерстве юстиции в седьмой раз.

В столичном Конгресс-холле «Виктория» 23 декабря прошел съезд оргкомитета организации, который принял соответствующее решение. Почему партийцы не опускают руки, «Белсату» объяснил Павел Северинец:

«Мы обязаны подавать документы на регистрацию, чтобы не подпасть под 193 статью УК «деятельность от имени незарегистрированной организации». Поэтому мы непрерывно подаем документы на регистрацию то партии, то организации, чтобы находиться в правовом поле», – заявляет Павел Северинец, сопредседатель БХД.

Христианские демократы пытаются получить официальную регистрацию с 2009-го года. Помимо регистрации партии в течение этого времени было более 20 попыток легализоваться в виде общественной организации.

Сейчас оргкомитет для создания партии БХД возглавляют четыре сопредседателя, вместо прежних трех. На съезде в руководство избрали Ольгу Ковалькову.

В съезде оргкомитета для создания партии БХД приняли участие 110 человек. В этом году организация отмечает 100-летие Белорусской христианской демократии.