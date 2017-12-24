Какие автомобили выбирали белорусы в 2017 году и почему 4 24.12.2017, 11:16

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Специалисты собрали основные тренды в одном материале.

В 2017 году белорусы взглянули иначе на покупку машин, оценив выгоды приобретения через автосалоны и более мягкие ставки по кредитам. Итоги уходящего года на авторынке marketing.by подвел вместе с изданием av.by, специалисты которого собрали основные тренды в одном материале.

Автокредиты повысили рост продаж автомобилей у белорусских дилеров

‒ Начиная с мая продажи дилеров стали показывать устойчивый рост, на 3,2% превысив показатели аналогичного периода 2016 года, ‒ отметил на бизнес-встрече Сергей Михневич, председатель БАА.

Источник: marketing.by

В чем же секрет? Неужто условия автодилеров стали такими сладкими?

‒ Подешевевшие кредиты и снижение так называемого серого ввоза более чем в 2,5 раза ‒ вот в чем секрет роста продаж белорусских дилеров. При этом порядка 70% всех проданных дилерами машин физлицам ‒ это сделки с привлечением заемных средств: кредита или лизинга, ‒ пояснил Сергей Михневич.

Заявки на автокредиты и в самом деле выросли. По данным площадки myfin.by рост заявок на автокредиты вырос на 46% к концу 2017 года по сравнению с его началом. Средняя запрашиаемая сумма в белорусских рублях: 14-18 тыс. Правда, автокредиты все еще доступны далеко не всем, и на фоне большого снижения ставки рефинансирования (с 17 до 11% за этот год) выглядят не так привлекательно, как могли бы.

‒ Да, сегодня мы наблюдаем плавную тенденцию снижения ставок по автокредитам, но не больше 3-4 процентных пунктов, ‒ рассказал Сергей Аникушин, руководитель myfin.by. ‒ Поэтому для населения по-прежнему интересными остаются потребительские кредиты, условия выдачи которых намного более лояльны к клиентам.

Становится модным выкуп авто/ trade-in

Тем, кому автокредиты не сильно доступны или не интересны, помогают такие программы как выкуп авто и trade-in, которые в последнее время как раз-таки становятся вполне привлекательными для белорусов. Оценив все преимущества обмена старого авто на новый или быстрого выкупа, они активно ими пользуются.

‒ Мы также наблюдаем рост интереса наших пользователей к услугам выкупа авто/ trade-in, ‒ отмечает Максим Метелица, коммерческий директор ресурса av.by. ‒ Во многом это связано с вектором развития дилеров и крупных игроков, стремящихся занять эту нишу, предлагая при этом гибкие условия, выгоды и иные бонусы для клиентов.

По нашим наблюдениям наиболее популярные марки машин к зачету и комиссии ‒ это в некоторой степени локомотивы рынка подержанных авто ‒ VW Golf, VW Passat, BMW 3 и 5 серий, Audi A4...A8, Mercedes-Benz E-klasse и S-klasse, Opel Vectra.

Среднее время для принятия решения о выкупе/ trade-in ‒ 10 дней с момента подачи объявления о продаже автомобиля. Мы прогнозируем, что эти услуги будут все больше занимать нишу на рынке подержанных авто за счет важных преимуществ: скорости сделки, дополнительных выгод, уверенности в качестве сделки.

При этом авто, выкупленное дилером, автоматически получает "знак качества", что опять же делает сделку для нового покупателя безопаснее даже на вторичном рынке.

На что белорусы тратят автокредит?

В первую очередь, покупаются машины сегмента B. Кроме того, популярны сегменты SUV-B, SUV-C. При этом доля кроссоверов превышает 40% от общего объема рынка. А это уж очень близко к европейскому сценарию развития.

Интерес к седанам C-класса продолжает снижаться, и на сегодняшний день данный сегмент занимает всего 7% рынка. Любопытно, что сегмент А фактически исчез, да и минивэны уже не таком почете, уступив свое место кроссоверам.

Источник: marketing.by

Какие марки авто больше всего привлекают белорусов?

Лидеры ‒ это Renault и Volkswagen, уверенно занявшие 32% и 16% всей доли рынка легковых авто.

На третьем месте прочно укрепилась LADA со своими 10%. Авто этих марок чаще всего мы видим на дорогах страны.

Далее с небольшим разрывом расположились:

• Skoda (6%),

• Nissan (6%),

• KIA (5%),

• GAZ (5%)

• Hyundai (4%).

В аутсайдерах ‒ с менее 1% доли рынка ‒ находятся дилеры Opel, Subaru, Jaguar и Suzuki.

Источник: marketing.by

Пусть автодилер Renault все так же усиливает свои позиции не только в столице, но и в регионах, но по модели все так же пятый год подряд абсолютным лидером продаж является VW Polo Sedan.

Источник: marketing.by

Далее идет французское трио от Renault: Sandero Stepway (1989), внедорожник Duster (1801) и седан Logan (1476). В сегменте кроссоверов тоже лучше всех показал себя француз Renault Kaptur. За 9 месяцев было продано 1329 машин. Lada Vesta, горячая новинка от АвтоВАЗа, также уверенно вошла в топ-продаж. А вот популярные ранее бюджетники ‒ Kia Rio (261) и Nissan Almera (343) ‒ существенно сдали свои позиции.

Итоговая цифра всех проданных новых авто в Беларуси на конец 2017 года составит 33 000. И эта цифра больше, чем спрогнозированная годом ранее. 2018 год тоже обещает нам рост и интересные события.

‒ В следующем году мы также видим положительную динамику роста продаж на уровне +12%, то есть на показатель в 37 000 проданных легковых авто мы должны выйти, ‒ рассказал Сергей Михневич. ‒ Однако на ситуацию могут серьезно повлиять введение в России электронных ПТС с 1 июля 2018 года, а во-вторых, с этой же даты начинает действовать закон, по которому автоконцерны должны повысить уровень локализации автокомпонентов при сборке своих моделей до 50%.

В противном случае машины с меньшей степенью российских комплектующих рискуют продаваться только на территории завода-изготовителя. В Беларусь такие машины не приедут. Это же справедливо и для белорусских Geely, которые при недостижении уровня локализации в 50% рискуют продаваться только на рынке нашей страны.

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Вспомнить о самых значимых автособытиях 2017 года, а также открыть для себя неизвестные страницы в истории крупнейшего автоклассифайда Беларуси av.by, можно было на недавней закрытой бизнес-встрече, которая специально была организована для крупнейших автодилеров страны. Мероприятие прошло в Галерее ДК и, похоже, заявленный формат в будущем рискует стать доброй традицией ‒ в конце года собирать под одной крышей сильнейших игроков белорусского авторитейла и целеустремленных единомышленников.