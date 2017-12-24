«Сменила униформу инженера-технолога на спортивный костюм» 24.12.2017, 11:42

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На что живет семья тренера по фитнесу.

Светлане Никитиной 31 год. До того как придти в фитнес-клуб обычным тренером, девушка с двумя высшими образованиями заведовала производством в таких крупных торговых сетях как «Алми» и «Рублевский». Но в какой-то момент поняла, что достигла в выбранной профессии максимума. Поэтому сменила униформу инженера-технолога на спортивный костюм, потеряв при этом в зарплате. Но о своем выборе Светлана не жалеет. Говорит, что сегодня ей есть к чему стремиться в профессиональной сфере, пишет «Вечерний Бобруйск».

Сейчас девушка является тренером одного из бобруйских фитнес клубов, где параллельно ведет дополнительные проекты и консультирует клиентов как специалист по питанию. Ее нынешняя зарплата зависит от многих факторов, в том числе и от количества отработанных часов. В среднем Светлана получает порядка 400-500 рублей, иногда – больше. Столько же зарабатывает и ее супруг.

– У нас нет совместного бюджета. Однажды муж попробовал дать мне свою карточку, чтобы я распоряжалось всеми деньгами, но мне не понравилось, когда он их у меня стал постоянно просить, – смеется Светлана. – Поэтому решили, что у каждого свой кошелек, но при этом все крупные покупки мы планируем и обсуждаем заранее, а расходы оплачиваем примерно поровну.

«Больше всего денег уходит на еду»

Светлана пробует подсчитать расходы семьи и признается, что основная их статья – это продукты питания.

– Несмотря на то, что я практически отказалась от сладкого, ем я много – постоянные физические нагрузки в клубе этого требуют. Муж у меня любит мясо и сладости, в этом он себе не отказывает. В целом у нас в месяц на двоих выходит 1100 рублей, из которых 500 тратится на продукты питания и бытовую химию, – говорит девушка.

Молодая семья живет в собственной однокомнатной квартире, коммунальные расходы на которую вместе с интернетом составляют примерно 70 рублей. Еще 35 рублей пара ежемесячно отдает за мобильную связь. Обязательная статья расходов – уход за собой. На парикмахера у супругов в месяц уходит примерно 20 рублей, еще 30 Светлана тратит на маникюр и косметолога. Около 30 рублей в месяц – расходы семьи на общественный транспорт.

«Нам удается откладывать деньги на путешествия»

Супруги любят путешествовать и каждый месяц откладывают на это деньги с зарплаты – по 100–200 рублей.

– Покупаем доллары, это у нас – неприкосновенный запас, – говорит Светлана.

Отложенные деньги при необходимости идут и на крупные покупки. К ним относятся не только предметы быта, но и вещи.

– Я покупаю мало одежды, но она дорогая и достаточно качественная. Например, за кроссовки для работы отдала почти 100 долларов, комфорт для меня очень важен.

Не реже раза в месяц супруги Никитины ездят в Минск, к друзьям. Там отдыхают и развлекаются, могут сходить в ресторан или же ночной клуб. Одна такая поездка обходится примерно в 100 рублей.

«Чтобы не тратить деньги попусту, хожу в магазин со списком»

Перед тем как стать тренером, Светлана прошла специальную подготовку. До этого полтора года сама провела в тренажерном зале, борясь с лишним весом. Начав изучать диетологию, девушка постепенно исключила из своего рациона «вредные» продукты и избавилась от 10 кг. Но на сладкое или же копченое ее все же иногда тянет.

– Когда человек питается правильно, то он высчитывает стоимость круп и овощей, старается купить их со скидкой, потому что подходит к вопросу рационально. А вот если хочется чего-то вкусненького, то уже не думаешь, сколько это стоит – просто берешь и покупаешь, – делится своими наблюдениями тренер по фитнесу.

Чтобы избежать соблазнов, Светлана не ходит в магазин за продуктами на пустой желудок. И всегда берет с собой список необходимых покупок, который составляется заранее.

Еще одна возможность сэкономить – покупка вещей в рассрочку.

– Если мы видим, что рассрочка беспроцентная, то делаем покупку. Недавно так мужу купили новый мобильник, за который ежемесячно выплачиваем по 30 рублей. Эта сумма совсем не ощущается. А вот если рассрочка с процентами, то тогда выгоднее заплатить сразу всю сумму.