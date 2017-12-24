Над Норвегией заметили невероятное розовое сияние 3 24.12.2017, 14:07

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На норвежском острове Сер-Квалей (Китовый остров) вспыхнула необычная лилово-розовая аврора.

Марианна Бергли, сотрудник компании, организующей туры для наблюдения за северными сияниями, сумела заснять красочное небо. «Наши гости даже перестали фотографировать, замерли на месте от изумления», - говорит она.

Это не обычные цвета для северного сияния, пишет newsyou.info. Розовый оттенок означает, что заряженные частицы солнечного ветра опустились очень низко (100 км и ниже) и вступили в реакцию с молекулами азота.