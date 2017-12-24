Сенатор Маккейн: Предоставление Украине летального оружия - шаг к миру 8 24.12.2017, 14:10

2,493

Джон Маккейн

США будут стоять на стороне своих союзников и партнеров в борьбе за защиту своего суверенитета.

Сенатор Джон Маккейн высказал мнение, что предоставление Украине летального оборонительного вооружения не противоречит минским соглашениям и мирному урегулированию на Донбассе, пишет interfax.com.ua.

Об этом говорится в заявлении на сайте американского политика.

«Решение президента Трампа, о котором сообщили СМИ, предоставить Украине противотанковые комплексы Javelin знаменует собой еще один значительный шаг в правильном направлении и посылает сильный сигнал о том, что Соединенные Штаты будут стоять на стороне своих союзников и партнеров в борьбе за защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Это решение назрело уже давно. Поскольку Владимир Путин продолжает сеять нестабильность на Украине и поддерживаемые Россией силы усиливают свои смертоносные атаки, это решение было принято в самое подходящее время. Предоставление Украине необходимых возможностей для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии будет способствовать созданию более стабильных условий безопасности, необходимых для мирного урегулирования этого конфликта. Иными словами, как я уже давно утверждал, предоставление Украине помощи в получении оборонительных летальных вооружений не препятствует установлению мира на Украине, а является необходимой мерой для его достижения», — говорится в заявлении сенатора.

Также сенатор добавил, что предоставление Украине оборонной летальной помощи не противоречит миру в Украине и способствует его достижению.