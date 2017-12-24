В Китае совершил первый полет самый большой самолет-амфибия 11 24.12.2017, 14:26

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Фото: Twitter/OedoSoldier

Полет самолета-амфибии длился около часа.

AG600 вылетел из аэропорта Чжухай, провел в воздухе около часа, и успешно вернулся обратно, пишет zn.ua.

В Китае в воскресенье, 24 декабря, совершил первый успешный полет самый большой гидросамолет корпорации авиационной промышленности страны AG600, сообщает Xinhua.com.

В 9:39 утра по местному времени AG600 вылетел из аэропорта города Чжухай в провинции Гаундун. Полет самолета-амфибии длился около часа.

Длина фюзеляжа самолета составляет 39,6 метров, размах крыльев – 38,8 метров. Он может поднимать на борт до 53,5 тонн грузов и развивать максимальную скорость до 500 км/ч. При этом длительность полета AG600 без дозаправки составляет 12 часов, отмечают в государственной компании-разработчике Aviation Industry Corporation of China (AVIC).

Напомним, первый самолет серии AG600 было создан в 2016 году. Главный конструктор гидросамолета Хуанг Лингкай назвал его "кораблем, который способен летать". А также сообщил о том, что в нем использованы современные технологии.

Ранее сообщалось о том, что крупнейшие мировые производители гражданских пассажирских и грузовых самолетов компании Boeing и Airbus прогнозируют значительный спрос на самолеты в ближайшие 20 лет.