«Интрига» Путина 3 24.12.2017, 14:49

8,298

Владимир Путин

Российская политика превратилась в единоличный проект главы Кремля.

За последние месяцы Россия, если верить государственным, да и независимым СМИ, пережила целую серию ошеломительных политических "интриг": Когда Владимир Путин выдвинется в президенты? Пойдет ли Владимир Путин самовыдвиженцем или же от "Единой России"? Кто оплатил аренду павильона на ВДНХ, где состоится собрание "инициативной группы" по выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост главы государства, пишет Константин Эггерт для DW.

Кремль перед угрозой "саакашвили" и "майданов"

На самом деле, никакой "интриги" нет. Как нет, собственно говоря, и самих "выборов президента России". Есть процедура переназначения нынешнего главы государства на новый президентский срок. Возможно, и даже скорее всего, последний. Но это опять же будет решать Владимир Путин.

Российская журналистика, а с ней и российская демократия, попала в смысловую ловушку и вынуждена воспроизводить ложь. Например, писать и вещать о "политических партиях", которые "поддержат" выдвижение Владимира Путина на президентский пост (или по приказу из Кремля воздержатся от поддержки). Но никаких партий нет - есть структуры, созданные администрацией Владимира Путина для имитации политической жизни и парламентской демократии.

Даже "Единая Россия" - никакая не "партия власти". Это группа театральных премьеров, имеющих более высокий статус, чем исполнители вторых ролей (скажем, КПРФ) и массовка ("Родина" или "Гражданская платформа"). Партийных лидеров тоже нет - есть люди, бегающие в Кремль спросить, что им можно взять сегодня на обед в думской столовой и какой костюм надеть. Государственное финансирование политических партий существование именно такой системы эффективно поддерживает.

Есть и другая якобы "интрига" - размышления на тему "преемников" Владимира Путина. Не идейных продолжателей дела политического лидера - это как раз нормально для демократии. А тех, кого Владимир Путин мог бы просто назначить замещать должность главы государства, сохраняя в руках все рычаги управления. Употребление слова "преемник" даже самой независимой и оппозиционной газетой или радиостанцией цементирует и укрепляет нынешнюю систему тотального контроля за политическим полем.

Другое словосочетание - "несистемная оппозиция" - вершина оруэлловского новояза. Оно предполагает, что "настоящая" оппозиция может быть только частью некоей одобренной, как сказали бы при коммунистах, "в инстанциях" системы. А если нет - то это либо безумные "саакашвили", бегающие по "майданам", то есть городские сумасшедшие, либо "иностранные агенты", живущие на деньги ЦРУ и мирового масонства. А какой же нормальный гражданин России захочет поддерживать такую оппозицию?

Никита Михалков как аватар Путина

Вся эта ложь и псевдо-"интриги" за последние полтора десятка лет почти уничтожили в стране представление о конкурентной политике как о необходимой и важной для общества вещи. Венец этой трагической эволюции - известное клише: "Навальный (Милов, Яшин - фамилию подставите сами) выступает против президента (губернатора, Рамзана Кадырова, коррупции, милитаризма) из-за политических амбиций". Как будто обладать такими амбициями так же непристойно и гнусно, как совращать малолетних или бить жену. Люди повторяют эту затертую фразу про "амбиции", на самом деле имея в виду совершенно другое: "А чего они высовываются? Им что, больше всех надо?" На этом объединении бесправных людей, гордящихся своим бесправием, строится нынешняя система власти.

Она, система, на самом деле, очень боится тех, кто отказывается быть "системным" (вот и я употребил это словечко!). Потому что пресловутая "несистемность" - это и есть норма политической жизни и общества граждан, а не подданных. Норма - требовать свободы собраний. Норма - настаивать на равном распределении государственного телеэфира между всеми кандидатами.

Норма - не согласовывать предвыборные программы за красной кремлевской стеной. Норма - требовать участия всех кандидатов, включая действующего президента, в теледебатах. Норма - отказываться делать вид, что, например, Никита Михалков действительно представляет в студии Путина, а сам президент слишком занят государственными делами, чтобы опускаться до тех, кто обуреваем теми самыми "политическими амбициями".

В этом тексте слишком много кавычек. Потому что слишком много слов потеряло в России свой первоначальный смысл. И главная интрига (без кавычек) в ближайшие годы - в том, когда и как этот смысл, а вместе с ним и настоящая политика, и демократия, вернутся в нашу жизнь.