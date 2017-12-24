Мэйуэзер вызвал легенду баскетбола на дуэль в миллион долларов 3 24.12.2017, 16:15

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Флойд Мэйуэзер

Фото: Reuters

Американский боксер предложил пятикратному чемпиону НБА сыграть в баскетбол друг против друга.

Американский боксер Флойд Мэйуэзер предложил чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кобе Брайанту поиграть в баскетбол друг против друга. Об этом боксер написал в комментариях под постом Брайанта в Instagram-аккаунте, передает lenta.ru.

«Я готов сыграть с тобой один на один на миллион долларов», — заявил Мэйуэзер в социальной сети.

Баскетболист пока не ответил на предложение боксера.

39-летний Брайант завершил карьеру в 2016 году. Спортсмен является пятикратным чемпионом НБА. Он 18 раз участвовал в Матче всех звезд НБА и дважды признавался самым ценным игроком финала плей-офф ассоциации.

40-летний Мэйуэзер провел на боксерском ринге 50 боев и одержал 50 побед в профессиональной карьере. В августе 2017 года спортсмен победил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Конора Макгрегора в бою по правилам бокса, заработав около 300 миллионов долларов. Сразу после поединка боксер объявил о завершении спортивной карьеры.