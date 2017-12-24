Видеофакт: В Минске водитель рисковал попасть в ДТП, лишь бы не пропустить BMW 19 24.12.2017, 16:32

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Инцидент произошел на улице Рафиева в столице.

Мир не делится на черное и белое, и чаще всего к конфликту или напряженной ситуации (в том числе на дорогах) приводят действия обеих сторон. Вот простой пример: на улице в Минске встретились двое водителей. Один очень хотел проехать первым, другой ни за что не хотел уступать. Для обоих все могло завершиться банальным ДТП, пишет «Онлайнер».

Примечательно, что видео опубликовал один из участников этой дорожной ситуации, пользователь с ником Wicker. Он рассказал, что инцидент произошел на улице Рафиева в Минске. Водители двигались со стороны улицы Белецкого в направлении проспекта Любимова.

— BMW поехал прямо из полосы, откуда разрешен только поворот налево, — пояснил свою позицию автор видео. — Это моя принципиальная позиция — не пускать тех, кто нарушает. Все завершилось спокойно, никто не останавливался, спокойно поехали дальше.

Что происходит на видео. Автор записи и водитель BMW движутся в одном направлении в соседних полосах. Судя по времени на регистраторе, утренний час пик. Движение достаточно интенсивное, по улице едет и общественный транспорт. Возле пешеходного перехода машина, в которой установлен регистратор, и BMW поравнялись. Наш читатель стартовал резче и быстро перестроился влево, в полосу, где находился BMW. Кстати, при этом возникла первая опасная ситуация, ведь из дворов выезжал еще один автомобиль. Но водитель этой машины успел затормозить.

Водителя BMW такой маневр автора видео не устроил, и он попытался объехать его слева. Некоторое время водители двигались бок о бок, рискуя столкнуться, притом что какого-то особого смысла занимать этот ряд перед перекрестком не было: движение по прямой (а именно так поехали оба водителя) разрешено из двух полос.