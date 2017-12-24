Швейцария планирует провести референдум об отношении к ЕС 3 24.12.2017, 16:45

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Президент Швейцарии предложила гражданам высказать свое отношение к сотрудничеству с Европейским Союзом.

Президент Швейцарии Дорис Лойтхард предложила провести референдум, на котором граждане смогут высказать свое отношение к сотрудничеству с Европейским Союзом.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Blick.

«Двустороннее сотрудничество важно. Поэтому мы должны прояснить наши отношения с Европой. Мы должны знать, в каком направлении идти. В таком случае фундаментальный референдум был бы полезным», - сказала Лойтхард в интервью изданию.

Она заявила, что Европейский Союз создает «рамочные» соглашения и договоренности, а Швейцария по таким правилам играть не хочет.

Лойтхард добавила, что в Европейском Союзе есть ряд стран, которые действуют против Швейцарии. Однако, кто именно - президент не называет, ведь сама точно не разобралась с этим вопросом. Она лишь отметила, что самым надежным партнером из ЕС для Швейцарии был бывший министр внутренних дел Германии, затем финансов, а ныне представитель Бундестага Вольфганг Шойбле.

По словам президента Лойтхард, некоторые страны сравнивают Швейцарию с Великобританией в части отношений с ЕС. Однако она считает, что такое сравнение неуместно, ведь эти две страны ведут совершенно разную политику.