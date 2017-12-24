Монахи из Ордена босых кармелитов записали колядку на белорусском языке 9 24.12.2017, 17:31

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Два белоруса и поляк выложили на Youtube свое музыкальное поздравление с праздником Рождества Христова.

Два белоруса и поляк из Ордена босых братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель выложили на Youtube свое музыкальное поздравление с праздником Рождества Христова, передает «Белсат».

«Пусть рядом с вами всегда будут доброжелательные люди», – пожелали о. Александр Стока, о. Сергей Тристень и о. Пётр Фраштенга.

Ранее в Беларуси монастыри босых кармелитов действовали в Гудогае, Глубоком, Гродно, Мяделе, Пинске, а также возле Острой брамы в Вильнюсе. После раздела Речи Посполитой их ликвидировали, и только в межвоенный период ХХ в. монахи вернулись в Острую Браму в Вильнюсе и в Мядель. Во время немецкой оккупации монахов из Вильнюса вывезли на принудительные работы, а монастырь в Мяделе сгорел. В 1990 году первые отцы и братья снова начали свою деятельность в Беларуси. Сейчас члены ордена служат в Гудогае (Островецкий район), Константинове (Мядельский район), Минске, Мяделе и Нарочи.