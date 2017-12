Как гаджеты помогают Олегу Дулубу тренировать 24.12.2017, 17:51

ФОто: "Большой футбол"

Известный белорусский тренер показал, что находится в его компьютере и «айфоне».

Журнал "Большой футбол" забрался в компьютер и "айфон" Олега Дулуба. Теперь вам станет понятнее, что он за тренер.

Олег Дулуб — нетипичный представитель нашей тренерской тусовки. Он в совершенстве владеет английским. Он не надевает на игры спортивный костюм и вообще заботится о внешнем виде. Он активно пользует современные технологии. Для начала мы решили залезть в телефон тренера. Дулуб достал из кармана "пятый айфон" — подарок дочери — и без утайки стал демонстрировать его интересную начинку.

#РАБОЧИЕПРИЛОЖЕНИЯ

- На моем телефоне установлено много тактических программ. Очень нравится приложение для построения игры в четверках на любых участках поля. В некоторые программы разработчиками уже вбит набор готовых упражнений. Например, различного рода "квадраты". Дальше InStat, WyScout. Благодаря им ты можешь первоначально оценить игроков, которых тебе предлагают и которых ты не знаешь. Главные требования, которое предъявляю к компьютерной программе, — это ее низкая стоимость и простота использования. Обычно бесплатные приложения функционально мало в чем уступают платным.

#КНИГИ

- Открываем платную программу со специальной литературой. К загруженным на телефон книгам обращаюсь, к примеру, на сборах, куда не повезешь домашнюю библиотеку. Почти все книги на английском языке. "Периодизация физподготовки", "Анализ тактики мадридского "Реала" при Жозе Муринью", "3-5-2 в "Ювентусе", "4-2-3-1 в "Боруссии" Юргена Клоппа"… Одна такая книга обходится примерно в 40-50 евро. Хочется понимать, куда движется футбол. Вот история "тики-таки"… Когда начал читать, был поражен. У истоков "Барселоны" Гвардьолы стояла сборная Шотландии 1872 года. В матче против англичан она впервые применила игру в пас как тактическое средство противостояния более сильному сопернику. Каждое поколение тренеров передавало следующему эти базовые игровые принципы по цепочке: Макколл, Маквиллиам, Бекингем, Михелс, Круифф, Гвардьола…

Первые книги покупали вскладчину: Сергей Яромко, Олег Кубарев, Дмитрий Касенок и я. На дворе был 2005 год. На то время для нас это было довольно затратно: например, зарплата в "Минске" у меня тогда составляла примерно 120-150 долларов. На книги тратил около 60-70. Одна из лучших работ о тактике — "4-3-3" Массимо Люкези. На русский она была переведена, по-моему, только в 2012 году. Мы же заказали ее на английском языке уже в 2006-м.

Среди всех книг на первом месте для меня Библия. Она есть на телефоне в электронном виде — на русском и английском языках. Каждый день по рассылке мне приходит определенный фрагмент. Вот, например, такой. В вольном переводе с английского он будет звучать: "Только я, Господь, знаю планы, которые помогут тебе преуспевать. Планы, которые дадут тебе будущность и надежду". В тот день, когда я прочитал, это было очень в тему.

#НОВОСТНЫЕПРИЛОЖЕНИЯ

- В детстве любил делать уроки под программу "Время". Сейчас достоверность новостей определяю, анализируя различные источники. Если НТВ — это российский взгляд. Если "Euronews" — европейский. Если украинский сайт — третья версия. Истина где-то посередине. Есть и спортивные сайты: uefa.com, sports.ru, "Спорт-экспресс". Вот видеоприложение для просмотра нарезок матчей. Раньше еще стояла программа, с помощью которой можно было смотреть прямые трансляции.

#СОЦИАЛЬНЫЕСЕТИ

- Я зарегистрирован во всех социальных сетях. Даже в Instagram и Twitter. Игроки удивляются: Анатольич, что, вы и в "твиттере" есть? Есть. Но там я не активный пользователь. Ищу интересующую меня футбольную информацию. Через "фейсбук", к примеру, обмениваемся ею с зарубежными тренерами. Не сторонник выпячивать свою личную жизнь напоказ, выкладывать фотографии. Это закрытая тема.

В "Одноклассниках" моим фото уже лет десять-пятнадцать. И на телефоне их минимум. Разве что храню коллаж, составленный женой из семейных кадров. Но большинство фото — это цитаты знаменитых людей. "Иногда надо оглянуться, чтобы понять, насколько далеко вы продвинулись" — это Хаби Алонсо. О телефонных играх даже не спрашивайте. Это пустая трата времени.

Как-то в "Одноклассниках" меня разыскал Володя Пошехонцев. Вместе играли в Бобруйске. Столько лет не виделись… Теперь работает в академии одесского "Черноморца". Благодаря соцсетям нашел и одноклассников, но не всех. Периодически падают запросы на добавления в друзья. Принимаю всех. Если только в профиле не арабская вязь. Через мессенджеры мне даже предлагают футболистов. Вот, например, агент-англичанин рекомендует камерунца. Бесплатный, 178 сантиметров, центрфорвард… Но зарплата — 1,5 тысячи долларов.

Иногда предлагают очень хороших игроков. Когда Рашович говорит, что привел в Беларусь Бечирая, он немножко лукавит. Папка с информацией о Фатосе уже лежала в скаутском отделе летом 2014-го. Бечирая еще в августе предложил посмотреть Павлюкович. Сразу поняли: хороший игрок. Интересно, что тогда он весил на два-три килограмма меньше. Но нам сказали: развивайте Диоманде, Бечирая брать не будем. Хотя тот был готов к переходу в "Динамо". Если бы в ту команду да еще Бечирая...

Покончив с телефоном, беремся за изучение ноутбука. Он у Дулуба последнего поколения, марки HP. Машина функциональная и надежная — однажды, по словам хозяина, даже выдержала серьезный удар. То, что мы имеем дело с глубоко футбольным человеком, понятно уже по заставке. На ней — футбольное поле. "Очень удобно, можно быстро вывести на экран фишки", — объясняет тренер.

ФОто: "Большой футбол"

#ПРОГРАММЫ

- Так, что тут у нас? Программы для нарезки видео, шесть браузеров, переводчик, "торренты", "Polar", позволяющий оценивать состояние игроков… Дальше программы тактического характера. Самая простая и наиболее удобная для меня — TactFoot. Очень хороша для обучения игроков. Недостаток — подходит не для всех операционных систем. Зато можно, к примеру, показать расстановку игроков при "стандартах". Или открываем, скажем, товарищеский матч "Крумкачоу" с ЦСКА и видим способы выхода армейцев из обороны. Создаешь анимацию, расставляешь фишки — и перед твоими глазами наглядная картина. Потом все это "сшиваешь" в фильм и показываешь команде, подключая к компьютеру проектор. С течением времени создается база данных. Требования при игре по схеме 4-3-3, 4-2-3-1 и так далее. Очень многое из всего этого создавалось, когда мы работали с Боровским в "Витебске". Жили с Сергеем Владимировичем в одном номере, постоянно обменивались идеями. Могли до двух-трех ночи заниматься творчеством, просыпаться рано — и снова за работу. Тренер — это художник. Один рисует пейзаж, а второй — "Черный квадрат". И то и то приемлемо. Просто у каждого свое видение прекрасного.

Самый яркий пример воплощения теории на практике случился в 2011 году. Наш "Витебск" играл с "Минском", где я работал за год до этого. В том сезоне "Минск" обыграл "Витебск" с общим счетом 11:2 — 5:1, 3:1, 3:0. Когда разговаривал с футболистами в процессе подготовки, видел в глазах страх. Создали для наглядности на компьютере модель игры "Минска", объяснили, как следует действовать, сделали акцент на "стандартах". Со штрафного и забили победный мяч. "Минск" в том году ни очка не взял в матчах с "Витебском". Негативный пример — игра "Крумкачоу" с БАТЭ в сезоне-2016. Мотивация у соперников оказалась даже выше, физически не уступили, подбор игроков лучше — все это и вылилось в 0:5.

Вообще у людей есть зона комфорта. Делать следующий шаг всегда больно, потому что ты выходишь за ее пределы. Но если хочешь идти вперед, эту зону надо постоянно расширять.

ФОто: "Большой футбол"

#КНИГИ

- На компьютере более обширная библиотека. Вот одна из любимых моих книг: “The Manager: inside the minds of the football’s leaders”. В ней описывается опыт тренеров английской премьер-лиги. Читал ее, наверное, месяца два. Открываем для наглядности. Глава 7 — "Карьера под давлением". Брендан Роджерс. Идем дальше: "Деньги и футбол", "Восстановление", "Экономика футбола"…

Кроме книг, на компьютере еще много научно-исследовательских статей. Пару лет назад с удивлением узнал, что в Англии есть институт, который собирает лучшие статьи по футболу за год и издает отдельным справочником.

Еще нравятся автобиографии тренеров. В частности — "Родоначальники и новички" Анатолия Тарасова. У всех сложилось мнение, что он тренировал хоккеистов до изнеможения, чуть ли не уничтожения. Но это неправда. Когда я прочитал книгу, поразился, насколько же он обогнал свое время! Лет на сорок. Главный вывод: хоккеисты должны тренироваться как хоккеисты. То, к чему пришли испанцы в футболе на рубеже 2000-х годов. Или биография Гвардьолы. Там рассказывается, как выстраивал взаимоотношения с лучшими игроками мира тренер, который прежде работал с дублерами. Почему ушли Роналдиньо, Это'О, Ибрагимович? Потому что, если бы они остались, не было бы Месси.

Художественной литературы на компьютере нет. Ведь каждый день приходится перерабатывать очень большой объем специализированной информации. Раньше читал больше. Очень нравились исторические романы Пикуля. А еще — книги Юлиана Семенова. Больше даже не сам сюжет привлекал, а размышления о смысле жизни. Когда-то, еще будучи игроком, всегда на выездах заходил в книжные магазины. Но это была редкая удача — заполучить произведения Семенова. Раньше у меня было полное собрание его сочинений. Но в сложный жизненный период по окончании карьеры игрока пришлось все продать. Сейчас хочу снова приобрести эти книги.

ФОто: "Большой футбол"

#ФИЛЬМЫ

На моем компьютере всего три фильма — и все спортивные. "Человек, который изменил все" — одна из любимых лент. Раз десять, наверное, смотрел. Фильм о новом подходе к отбору игроков, к статистике, к работе менеджера. Запомнилась фраза помощника главного героя: "Мнение об игроках формирует группа людей, которые давно в бейсболе. Они могут повесить на кого-то ярлык — плохой игрок. Хотя на самом деле он хороший, но не раскрытый". Деньги не могут решать все. Однако сравнивать ту бейсбольную команду с "Крумкачамi" не стал бы. Там разница в бюджетах по сравнению с конкурентами в пять раз, у "Крумкачоу" — в десять-двадцать.

Второй фильм — "Проклятый "Юнайтед". История Брайана Клафа — одного из лучших менеджеров в истории чемпионата Англии. Человек стоял у истоков "Ноттингем Форест", сделал из команды второго дивизиона обладателя Кубка чемпионов. Кино учит, что, приходя в другой клуб, надо уважать его традиции, уметь, несмотря на былые заслуги, выстраивать отношения с президентом клуба. Ну и "Каждое воскресенье" — кино про взаимоотношения внутри команды по американскому футболу.

Сильное впечатление на меня произвел и "Список Шиндлера". Просто потряс. Посмотрел его, еще когда был игроком. Благодаря этому фильму понимаешь, что в жизни главное не деньги, а именно люди. Раньше смотрел все ленты, которые номинированы на "Оскар". А в детстве большое влияние на меня оказали патриотические фильмы.

ФОто: "Большой футбол"

#МУЗЫКА

Установлен iTunes. Но я использую эту программу для перегонки материала, который содержится на "айфоне". На компьютере музыки нет. А вот в машине хватает. Высоцкий, Розенбаум... Мощнейшая энергетика. Слушаю Луи Армстронга, классическую музыку. Композиции, которые либо заставляют думать, либо обеспечивают релакс. Сезон — это постоянные гонки по вертикали. Нужно уметь сбрасывать напряжение. Современная музыка абсолютно не нравится. Хотя сын все пытается перетянуть на свою сторону.