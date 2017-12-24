Топ-10 самых необычных новогодних и рождественских елок со всего мира 24.12.2017, 18:08

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В некоторых городах празднично украшенное дерево – настоящее произведение искусства.

Во всем мире наступает сезон рождественских и новогодних праздников, и на площадях городов появляются новогодние ёлки. Где-то это обычное празднично украшенное дерево, а где-то – настоящее произведение искусства. Superdom.ua собрал самые необычные новогодние и рождественские ёлки последних лет.

Необычные новогодние ёлки – это не только символ новогодних и рождественских праздников, но и лицо города во время их проведения, важный символ, при создании которого города и даже целые страны пытаются выделиться любой ценой. И многим это удаётся!

Самая высокая ёлка

Самая высокая ёлка в мире (и соответственно, самая большая ёлка в мире!) традиционно каждый год устанавливается в немецком городе Дортмунде в центре городской рождественской ярмарки. Её высота составляет 45 метров (это высота 16-этажного дома!) а вес достигает 90 тонн! Собирают эту красавицу примерно из 1500-1700 обычных ёлок, а на её украшение уходит от 40 до 48 тысяч лампочек, не говоря уже об игрушках и гирляндах. Кроме выдающейся высоты и количества новогоднего декора эта ёлка больше ничем примечательным похвастаться не может – в отличие от некоторых других вариантов, о которых мы раскажем ниже.

Самая поющая ёлка

А вот в лондонском музее Виктории и Альберта (крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна) дизайнер Эс Девлин установил необычную кинетическую ёлку, которая светится и поёт рождественские гимны.

Поющая ёлка собрана из тысячи маленьких деревянных дощечек, подвешенных на проволоке. На дощечки с помощью светоаппаратуры проецируются слова пожеланий, которые оставляли в виртуальной книге отзывов посетители музея. При помощи специальной программы из этих слов компьютер и складывает рождественские песенки, которые затем распевает ёлка синтезированными голосами.

Самая дорогая ёлка

По вопросу новогодних ёлок по-богатому – это к арабским шейхам. Они могут и ёлку в золоте организовать, и настоящего снега к ней посреди пустыни насыпать. Мировой рекорд по стоимости ёлки тоже побили в Объединённых Арабских Эмиратах – это прозошло в 2014 году, когда в "семизвёздочном" люкс-отеле Emirates Palace в городе Абу-Даби (столица ОАЭ) установили ёлку за $11,5 млн!

Сама ёлка вместе с установкой обшлась всего в $10 тысяч, а вот вся остальная сумма – это стоимость развешанных на ней... ювелирных украшений! Причём их не так уж и много было – 13-метровую ёлку украшали золотые игрушки и драгоценные камни в общем количестве 181 штука.

Самая хрустальная ёлка

Рождественская ёлка в Галерее Витторио Эмануэля Второго в Милане (один из первых тогровых пассажей в мире, кстати!) также украшена ювелирными изделиями с мировым именем – знаменитыми кристаллами Сваровски из хрусталя. На её фоне мечтает сделать селфи, пожалуй, каждая итальянская модница (и не только).

Самая бумажная ёлка

Необычная новогодняя ёлка-оригами расположена в лондонской гостинице Nobu Hotel – ёё создали специалисты креативного агентстве Origami Artist Papershake из полупрозрачной бумаги васи, которая в японских домах обычно используется для обтяжки традиционных раздвижных дверей-сёдзи. Небольшая ёлка высотой 3 метра подсвечивается изнутри и создаёт праздничную атмосферу в холле отеля.

Самая модная ёлка

Другой лондонский отель, Claridge’s выделился тем, что заменил огромную люстру в своём роскошном холле, выполненном в стиле арт-деко, на дизайнерскую новогоднюю ёлку, которую создал для этой гостиницы знаменитый Карл Лагерферльд. Причём мэтр моды решил похулиганить и подобно люстре, установил 5-метровое рождественское дерево вверх ногами: созданная им искусственная ёлка упирается в пол верхушкой, а звезда расположена в его посеребрённых корнях. Для украшения использовались игрушки ручной работы немецких мастеров.

Самая воздушная ёлка

Самая необычная рождественская елка всегда устанавливается в парижской мекке шоппинга – галерее Лафайет. Каждый раз её види украшения меняются и никогда не повторяются. Отличается от других новогодних деревьев тамошняя ёлка тем, что сужается не только в верхней части, но и в нижней, то есть всегда имеет форму волчка. В 2017 году яркую 43-метровую новогоднюю ёлку создали из нескольких сотен воздушных шароиков различной формы.

Самая плавучая ёлка

Рождественские ёлки в бразильском городе Рио-де-Жанейро славятся тем, что их из года в год делают плавучими – располагают на специальных платформах в озере Лагоа. Выглядит эффектно, особенно вечером при включённой иллюминации и рождественских салютах!

Самая красивая ёлка

Самую красивую рождественскую ёлку Европы, по мнению портала European Best Destinations, установили в этом году на Кафедральной площади столицы Литвы – Вильнюса. 27-метровую красавицу украсили 900 игрушками и электрическими гирляндами с 70 000 лампочек – их свет настолько яркий, что по вечерам ёлка прекрасно видна даже из иллюминаторов пролетающих над городом самолётов.

Самая печальная ёлка

А вот самой неудачной и страшной многие называют главную рождественскую ёлку Италии, которую установили в Риме. Через две недели после установки ёлка обсыпалась (причём в прошлом году была такая же история!), заслужив у горожан прозвище "облезлой" и "самой печальной в Европе". А ещё эта ёлка стала самой скандальной, так как из-за неё римляне обвиняют власти города и в частности мэра Вирджинию Раджи в нецелевой растрате 50 тысяч евро.

Конечно, это далеко не полный список необычных новогодних ёлок. Можно упомянуть еще ёлку, которая проделала путь в 7000 километров, чтобы приехать из Аляски в Вашингтон, установленную елку в пустынном Бейруте и многие другие. Но для каждого самой лучшей всегда будет та новогодняя ёлка, которая стоит у него дома или в его городе, стране. С наступающим вас!