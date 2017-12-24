Фотофакт: В Беларуси из-за ветра начали падать новогодние елки 7 24.12.2017, 18:38

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Сегодня на площадях сразу в двух районных центрах упали новогодние елки.

На субботу, 24 декабря синоптики ставили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра (до 18 метров в секунду). И предупреждение было нелишним. На площадях сразу в двух районных центрах из-за ветра упали новогодние елки!

Как сообщает портал gomel.today, примерно в 13.30 елка упала на центральной площади в Калинковичах.

Такая же ситуация произошла в городском поселке Октябрьский.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.