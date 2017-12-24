Дальнобойщик подарил дому престарелых лотерейные билеты с выигрышем более €10 миллионов 8 24.12.2017, 18:57

12,756

Фото: lanueva.com

Выигрышными оказались более 20-ти билетов, которые достались работникам приюта.

В городе Кампо де Криптана (Испания) дальнобойщик подарил дому престарелых билеты национальной рождественской лотереи, и работники дома выиграли более €10 млн. Об этом сообщает портал La Nueva.

Волонтер-дальнобойщик привез в дом престарелых лотерейные билеты. Он купил 30 самых дешевых билетов, на которых меньше всего номеров, во время поездки в Галисию. Два из 30 билетов он оставил себе, по одному подарил своим братьям, а другие 26 отдал работникам приюта. Выигрышными оказались более 20-ти билетов, которые достались работникам приюта.