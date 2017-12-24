Папа Римский попросил о «даре мира для всего мира» 24.12.2017, 19:09

Папа Римский Франциск

Понтифик отметил, что особенно молится за людей, которые больше всего страдают из-за конфликтов в мире.

Папа Римский Франциск в сочельник 24 декабря попросил о «даре мира для всего мира» и призвал к освобождению всех похищенных людей, включая священников, монахов и мирян.

Об этом понтифик сказал во время традиционной воскресной проповеди в Ватикане, передает krymr.com.

Папа отметил, что особенно молится за людей, которые больше всего страдают из-за конфликтов в мире.

Приветствуя многочисленных паломников, прибывших на площадь Святого Петра, понтифик пожелал верующим в эти часы, отделяющие их от Рождества Христова, найти время, чтобы молча помолиться и подумать об Иисусе, «который приближается к нам с любовью, смирением и нежностью» .

В полночь в храмах пройдут праздничные мессы. Самая массовая – в соборе Святого Петра в Ватикане. Ее проведет папа Римский Франциск. Он обратится с традиционным рождественским посланием. Во многих странах христиане придерживаются строгого поста. День 24 декабря завершится рождественским ужином и подарками.