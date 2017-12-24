«Пришла пора показать традиционную белорусскую песню в Европе» 5 24.12.2017, 20:07

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В Гомеле прошел совместный концерт двух самых колоритных групп белорусской фолк-сцены.

В гомельском городском центре культуры прошёл совместный концерт двух самых колоритных исполнителей белорусской фолк-сцены: Кирчука (группа «Троіца») и группы «Егорова Гора», передает «Белсат».

«Мы приурочили этот концерт к Колядам и солнцестоянию, которое было несколько дней назад. Половина из нашей концертной программы – это совершенно новые песни и преимущественно с Гомельщины. Часть материала мы берем из архивных записей, что-то записываем самостоятельно в фольклорно-этнографических экспедициях и выездах», – рассказывает Ирина Глухарь, участница «Егоровой горы». – Летом у нас вышло два клипа, один из них – на песню «Ой, чок, чок», а второй – песнопение «Через море», который мы снимали на Русалье [следующая неделя после Троицы (Пятидесятницы). – Прим.]».

Белорусский фолк – на Евровидение!

Вскоре «Егорова гора» планирует принять участие в национальном отборе на «Евровидение».

«Пришла пора показать традиционную белорусскую песню в Европе! От нашей страны на родном языке уже пели те же Naviband, но это обычная песня, а не наше исконное наследие. Нам кажется, что если показать его в современном свете, то оно будет актуальным и сегодня и обязательно найдет своего слушателя в Европе», – считает лидер группы Егор Полешук (Игорь Архипов).

«Мне кажется, что в «Егоровой горе» очень удачный подход к фольклору. В Беларуси очень мало коллективов, которые имеют много различных музыкальных инструментов и делают обработки народных песен. К сожалению, это не вызывает такой большой интерес, как эстрадная музыка», –говорит Иван Кирчук из этно-трио «Троіца».

Послушать группу «Егорова гора» живьем можно будет 13 января в гомельском баре «Квартирник».