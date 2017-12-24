Посевная началась? 9 24.12.2017, 20:37

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Фото: orsha.eu

Коммунальщики в Орше в конце декабря сажают кусты и деревья.

Довольно странную картину могли наблюдать жители улицы Советской на этой неделе. Как минимум, два дня подряд здесь между берегом Днепра и дорогой высаживали деревья и кусты. Для посадки растений, работникам приходилось копать не только землю (по сегодняшней зиме она не слишком промёрзла), но и снег, передает orsha.eu.

Фото: orsha.eu

Шансы, что саженцы переживут зиму и весной смогут покрыться зеленью, при этом, не слишком высоки. Хотя, действительно, есть отдельные виды растений, которые сажать зимой, в принципе, можно, но и тогда шансы на то, что они приживутся, невелики.

Фото: orsha.eu

Фото: orsha.eu

Фото: orsha.eu

Фото: orsha.eu