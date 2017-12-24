Грузия запатентовала «чачу», «чурчхелу» и «хачапури» 2 24.12.2017, 20:50

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Грузия запатентовала товарные знаки 30 наименований национальных продуктов.

Об этом сообщает interfax.ua со ссылкой на руководителя центра Ираклия Гваладзе.

«В частности, запатентованы «чача» (виноградная водка), «хачапури» (лепешка с сыром), «чурхела» (сладость из нанизанных на нитку орехов в сгущенном виноградном соке), «сулгуни» (слоеный сыр) и другие, всего 30 продуктов», — сказал он.

Глава «Сакпатенти» отметил, что в последнее время его ведомство столкнулось с проблемой присваивания грузинских национальных брендов в странах Восточной Европы и особенно в России, где было несколько попыток, например, зарегистрировать «хачапури» и «сулгуни».

«Это создает нам серьезные проблемы при регистрации продукта, произведенного непосредственно в Грузии», — заявил Гваладзе.

По его словам, регистрация национальных брендов продолжится и в будущем. «В первую очередь, мы зарегистрировали названия продуктов, но в будущем запланирована регистрация и других известных грузинских брендов», — заявил глава «Сакпатенти».

В августе Грузия вернула себе торговый знак популярного вина «Хванчкара», который в 2005 году был присвоен патентным бюро США компании Dozortsev&Sons, а также предотвратила ее претензию на товарный знак еще одного грузинского вина — «Киндзмараули», получив тем самым возможность экспортировать вина этих марок на американский рынок.