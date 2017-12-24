Самая красивая рождественская традиция в истории футбола 24.12.2017, 21:09

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Самая камерная и красивая предрождественская вечеринка Европы уже много лет проходит на стадионе берлинского клуба «Унион».

Самая камерная и красивая предрождественская вечеринка Европы уже много лет связана с футболом: она проходит на стадионе берлинского клуба «Унион» (вторая бундеслига) и собирает почти 30 тысяч человек, пишет «Трибуна».

Традиция зародилась в 2003 году благодаря местному фан-клубу Alt-Unioner. В тот момент восточная часть Берлина ходила подавленной: «Унион» грохнулся на дно второй бундеслиги и выглядел предельно вяло. Один из главных активистов фан-движения Торстен Эйзенбейзер захотел приободрить друзей перед Рождеством. «Надо было вернуться к семьям в хорошем настроении. Тогда я собрал всех в одном месте, чтобы мы создали теплую атмосферу и согрели друг друга», – вспоминал Торстен.

Он распечатал несколько десятков листов с текстами рождественских колядок, еще принес печенье, глинтвейн и свечи. Все были в восторге.

Так как фанаты не делали ничего кошмарного, клуб только обрадовался и дальше помогал им с мелкими предпраздничными вечерами. Традиция набирала мощь, билеты оставались бесплатными, и в какой-то момент желающих прийти оказалось намного больше, чем мест на стадионе. Так в 2013 году со зрителей стали брать деньги.

Сейчас стоячее место стоит 5 евро, сидячее – 10. Все билеты в 2017-м разлетелись за два дня.

В субботу на стадион «Униона» пришли 28 500 человек. Это выглядело так.

«В 2003 году мы сделали маленькую встречу для своих и вообще не думали ни о чем масштабном. Теперь это огромное мероприятие, куда приходят не только футбольные болельщики», – отметил основатель праздника Торстен Эйзенбейзер.

В этом году вечер рождественских колядок прошел на стадионе в 15-й раз. Тринадцать лет подряд за религиозную часть отвечал один и тот же пастор (Питер Миллер), но в ноябре он отказался от работы из-за плохого самочувствия. Вместо него пришел пастор Ульрих Кастнер.

Рождественские вечера уже утвердились в немецком футболе. В этом году подобные праздники провели «Мюнхен 1860», «Дуйсбург», дортмундская «Боруссия», дрезденское «Динамо», «Кельн» и «Шальке».

Но «Унион» – все равно самый теплый и аутентичный.

P.S. Еще одна история о единстве болельщиков «Униона». Когда стадиону понадобилась реконструкция, 2400 человек бесплатно помогли клубу по строительству («Униону» не хватало денег). На все работы ушло меньше года – 300 дней.