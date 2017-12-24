От монахини до супергероя: кто вышел на карнавальный пробег в Минске 1 24.12.2017, 21:55

Спортивный клуб «Аматар» провел в Минске традиционный предновогодний забег в карнавальных костюмах.

Среди более чем 200 участников наградили не только самых быстрых, но и тех, кто приготовил креативный костюм, передает tut.by.

Бегуны стартовали от елки у «Чижовка-арены». Самым старшим участником оказался 84-летний Колодко Леонид: он пробежал 12 километров. А самым маленьким бегуном был годовалый Коледа Филипп, который вышел на дистанцию в один километр.