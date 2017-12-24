Как встречают Рождество в Европе 24.12.2017, 22:22

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Традиции в Восточной и Центральной Европе.

В понедельник христиане, живущие по григорианскому календарю, или по так называемому "новому стилю", отметят Рождество. Согласно чешским традициям, на рождественском столе не должно быть ни кусочка мяса. В Восточной и Центральной Европе на праздничный стол подают карпа, пишет currenttime.tv.

Карпа перед Рождеством Моника покупает ежегодно. Исключением не стал и нынешний год.

"Мы с сестрой, когда были маленькие, боялись покупать карпов – было страшно смотреть как их убивают обухом по голове. Потом папа начал покупать живую рыбу перед Рождеством. Мы потом еще три дня не могли мыться в ванной, потому что там плавал карп. Мы давали ему имя и кормили печеньем", – вспоминает девушка.

В Чехии жареный карп стал одним из главных блюд праздника в XIX веке.

"На Рождество и Пасху ели рыбу еще в средневековье. Рыба – это криптограмма, которая в переводе с греческого означает Ихтис – это начальные буквы слов Иисус Христос Божий Сын Спаситель. То есть рыба – символ христианской религии", – рассказывает историк Дана Пицкова.

Традиция готовить карпа с картофельным салатом существует и в других странах: Австрии, Южной Германии и Словакии. Друг Моники Милан родом из Словакии.

"Конечно же, в Словакии тоже на Рождество готовят карпов. Но сейчас мода немного меняется. Например, в нашей семье мы готовим лосося", – рассказывает Милан.

За несколько дней до сочельника на улицах устанавливаются большие емкости, в которых плавают карпы. Весь год их откармливают в специальных прудах.

"Традиционно готовили карпов "синим и черным способом". Цвет зависел от соуса. Черная подлива была сладкая – из повидла, пива, пряников, изюма и миндаля. Когда готовили так называемого синего карпа – его поливали горячим уксусом, и он менял цвет", – рассказывает Пицкова.

Согласно поверью, чешуя, положенная в кошелек, приносит в дом финансовое благополучие. Большинство чехов – атеисты, но они верят, что рождественские подарки им приносит Ежишек – в переводе "маленький Иисус". А если соблюдать пост, то в рождественскую ночь можно увидеть золотого поросенка, который принесет удачу на целый год.