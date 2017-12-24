Расписание католических богослужений на Рождество в приходах Минска

Расписание католических богослужений на Рождество в приходах Минска1
- 24.12.2017, 22:43
Католики, греко-католики и протестанты готовятся ко встрече Рождества Христова.
Портал catholic.by публикует расписание этих богослужений.
Кафедральный костел Имени Пресвятой Девы Марии (площадь Свободы)
• 24 декабря — 19:00 (на польском языке), 21:00 — (на белорусском языке, служит Апостольский нунций архиепископ Габор Пинтер)
• 25 декабря — 10:00, 11:30, 13:00, 18:30
Приход Божьего Тела (м-н Ангарская)
• 24 декабря — пастерка 22:00, ночная месса — 00:00
• 25 декабря — 9:00; 12:00$ 19.00
Приход Матери Божьей Будславской (Каменная Горка)
• 24 декабря — 19:00
• 25 декабря — 10:00; 12:00
Приход Пресвятой Троицы (св. Роха) на Золотой Горке
• 24 декабря — 21:00
• 25 декабря — 9:00; 11:00; 12:30
Приход Свв. Апостолов Петра и Павла и св. Евгения де Мазено (Зеленый Луг)
• 24 декабря — 22:45 (сценка), 23:00 — Святая Месса
• 25 декабря — 11:00 и 18:00
Приход Св. Симона и св. Елены (Красный костел)
• 24 декабря — 20:00 (на белорусском языке); 22:00 (на польском языке)
• 25 декабря — 8:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Приход Св. Иоанна Евангелиста и св. Максимилиана Кольбе (Кунцевщина, Масюковщина)
• 24 декабря — 21:00; 23:00
• 25 декабря — 9:00; 10:30; 12:00; 18:00
Приход Воздвижения Святого Креста (Кальвария)
• 24 декабря — 21:00
• 25 декабря — 10:00; 14 ; 18:00
Приход Матери Божьей Розария (Лошица)
• 24 декабря — 22:00; 24:00
• 25 декабря — 9:00; 10:30; 12:00; 19:00
Приход Св. Антония (Малиновка)
• 24 декабря — 19:00
• 25 декабря — 11:00
Приход Христа Спасителя и Рождества Пресвятой Девы Марии
• 24 декабря — 22:00
• 25 декабря — 10:00
Приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Сухарево)
• 24 декабря — 22:00
• 25 декабря — 9:30; 12:00; 18:00
Боровляны — приход Пресвятой Девы Марии Помощи Христиан
• 24 декабря — 22:00; 24:00
• 25 декабря — 9:30; 11:30; 18:00
Раубичи — приход Св. Матвея
• 24 декабря — 20:00
• 25 декабря — 13:00