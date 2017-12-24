Минчане исполнили Jingle Bells по-белорусски 24.12.2017, 22:54

Представляем несколько белорусских версий известной песни.

На какие только языки не переводили Jingle Bells и как только не пели! По-белорусски знаменитую песню переделал лидер группы «Палац» Олег Хоменко. Лучшей песни для детских утренников на Рождество и не придумаешь.

Прыемна адчуваць,

Як конік мой бяжыць,

Як ззяе зорны снег вакол

Ды звон званчэй звініць.

Спяшаюцца усе

Усіх павіншаваць,

Ды звон збірае ўсіх сяброў

Каляды святкаваць.

Звон звініць, звон звініць,

Звон звініць званчэй.

Не знайсці ў цэлым свеце

Тых званоў грамчэй.

Калядны мой вазок

Спяшаецца ізноў

Прывезці падарункі ўсім,

Павіншаваць сяброў.

Хай песенька мая

Яшчэ грамчэй гучыць,

Няхай жадаюць шчасця вам

Ды звон званчэй звініць.

На YouTube есть и такой вариант «Звон звініць»:

Но существует и еще одна белорусская версия Jingle Bells - в варианте N.R.M.

Кстати, впервые Jingle Bells была напечатана в 1857 году, но изначально приурочена она была к другому празднику - Дню Благодарения.

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