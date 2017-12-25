Власти Венесуэлы освобождают политзаключенных 25.12.2017, 8:13

Правительство Мадуро обещает освободить 80 человек, задержанных за участие в антиправительственных демонстрациях.

«Голос Америки» сообщает, что 36 из 80 заключенных были освобождены в воскресенье.

Правительство президента Николаса Мадуро объявило в субботу, что выпустит по меньшей мере 80 человек, задержанных в связи с участием в антиправительственных демонстрациях.

Заключенных освобождают по одному.

Правозащитные организации утверждают, что власти держат под стражей до 268 политических заключенных.

Мадуро заявляет, что все они находятся в тюрьме «по обоснованным обвинениям в заговоре с целью свержения правительства и продвижения насилия».

Для 80 помилованных, которые смогут встретить Рождество в кругу семьи, приговор был смягчен и в некоторых случаях заменен на общественные работы.

В ходе двух серий протестов против Мадуро – в 2014-м и ранее в этом году, – которые переросли во вспышки насилия, было убито около 170 человек.