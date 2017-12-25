«А почему без Снегурочки?»: Как работает перед Новым годом курьер интернет-магазина 25.12.2017, 8:26

Подготовка к Новому году началась.

Кто-то бегает по магазинам в поисках подарков для своих близких, другие заказывают презенты через интернет с доставкой. Нелегко сейчас приходится курьерам, которые развозят заказы клиентам на автомобиле — доставок много, привезти их надо быстро, а как это сделать, когда в столице большие заторы? Tut.by посмотрел, как в эти дни работает водитель-курьер одного из интернет-магазинов, торгующего аксессуарами и модными гаджетами.

«Раз заказы наших клиентов предновогодние, то и настроение мы им будем создавать праздничное», — решили директора интернет-магазина и превратили своих водителей-курьеров в Дедов Морозов.

— Я еще никогда в жизни не был в роли Деда Мороза, — цепляя белую пышную бороду, признался герой нашего репортажа — 22-летний Андрей. — Обычно едешь на машине, ничем особенным не выделяешься и никто на тебя не смотрит. А тут — Дед Мороз за рулем! Необычно. И сразу настроение есть и приближение праздника чувствуется, пусть даже снега почти нет.

Доставкой товаров Андрей занимается всего полгода, до этого парень работал по распределению на строительном госпредприятии.

— Зарплата была маленькая. Поэтому, как только отработка закончилась, я уволился. Подумал, что раз машина у меня есть, то можно попробовать поработать курьером, но правильно мы называемся — торговые представители. Тем более, что с людьми работать я не боюсь — умею находить подход и общаться люблю.

Свой Renault Scenic 2001 г. в., на который Андрей откладывал деньги «добить» на доставках не боится. Говорит, что фирма оплачивает амортизацию авто, да и парень не тратится на услуги СТО — обслуживает машину сам.

Кстати, несмотря на то, что Андрей сам разводит гаджеты клиентам, в салоне его авто из современных «наворотов» ничего нет. Из дополнительных аксессуаров он использует только зарядное устройство, которое подходит к смартфону и терминалу.

Выезжать на первые заказы Андрею было страшно: «хоть бы все сделать правильно — взять оплату, пробить чек, заполнить документы и чтобы клиент остался доволен». Выполнив первые доставки Андрей понял — работа эта для него не сложная, справится. Но, конечно, некоторые трудности все же есть.

— Заказов бывает больше двадцати в день — это много. За смену на машине наматываю около 200 км. Днем ездить нормально, а вот вечером, в час пик могу попасть в пробку, тогда очень переживаю — есть риск опоздать к заказчику, а ведь человек уже ждет. А сейчас проехать еще труднее — Новый год же на носу, все куда-то едут, суетятся, спешат. В таких случаях, приходится перезванивать клиенту и предупреждать, что я задерживаюсь.

За рассказом про свою работу Андрей раскладывал по пакетам заказы покупателей — эта обязанность тоже лежит на нем.

— Заказывают клиенты все что угодно: от маленьких спиннеров до больших массажеров. Часто просят привезти стекла для мобильников и чехлы для айфонов. Заказчики наши разного возраста. Помню, доставлял очки виртуальной реальности мальчику лет двенадцати. Были покупатели и старше 70 лет. Некоторые нашей доставки очень ждут. Как-то одна девушка потеряла кабель для зарядки телефона, а батарея полностью разрядилась. Так когда я приехал, она ко мне бросилась навстречу и очень радовалась.

В день нашего визита Андрею предстояло развести еще три заказа, но просто так выехать с паркинга он не смог.

— Ой, Дед Мороз! Дай подарочек, я тебе стишок расскажу. Не выпущу тебя, — смеялась и долго не поднимала шлагбаум женщина на выезде.

Выехав на дорогу, мы увидели, что красный наряд Деда Мороза превратил водителя в волшебника, на которого все участники дорожного движения обращали внимание: автомобилисты заглядывали к нам в окна, улыбались и приветственно махали.

Несмотря на такой успех Андрей за рулем не расслаблялся — внимательно следил за дорогой, на зеленый мигающий свет проехать не спешил, а на «шашечное» вождение других водителей не злился.

— Даже когда я вижу, что опаздываю на заказ — не тороплюсь, скорость не превышаю и никого не подрезаю. Меня отец научил ездить на автомобиле еще когда я подростком был. Он же и привил правила — не лети на дороге, будь осторожен. Да я и сам понимаю, чем такое поведение может закончиться.

— Дед Мороз, дай конфетку, — через опущенное стекло обратился расплывшийся в улыбке сотрудник МЧС, чем немного смутил нашего героя — внимания он ждал, но не такого повышенного.

— Видите — действует шуба, — радовался наш молодой Дед Мороз. — А будь я в обычной одежде никто на меня даже и не взглянул бы.

Перед доставкой заказа Андрей позвонил клиенту и предупредил: «Буду через 15 минут, ждите».

— Я специально не говорил заказчику, что к нему приедет Дед Мороз. Пусть будет сюрприз. Я очень люблю, когда люди радуются и удивляются. А то в нашей жизни все работа и работа, на приятные моменты так мало времени остается.

Необычному виду курьера первый заказчик — Николай, обрадовался. Выйдя в фойе офисного здания парень сперва даже не подумал, что Дед Мороз привез его заказ. Потоптавшись несколько секунд, он заметил в руке у Деда Мороза фирменный пакетик от интернет-магазина и после этого подошел.

— Здорово, что вы так придумали. Радостно даже. Жалко только, что без Снегурочки приехали, — заулыбался заказчик.

Два следующих заказа Андрей доставлял также в офисы. И оба раза, заходя, а административное здание, он обращал на себя внимание всех мимо проходящих работников.

— К сожалению, среди клиентов попадаются и такие, кто отказываются от заказа во время доставки — бывает, что ошибаются в характеристиках товара, его параметрах, — ожидая заказчика, рассказывает Андрей. — Прошу тогда оплатить 4 рубля — за выезд. Бывает, люди сердятся из-за этого, разворачиваются и уходят. Неприятно…

Но в таких случаях парень никогда не спорит с клиентами и не требует с них деньги.

— Я человек очень отходчивый. Обижусь, а пройдет пять минут — я снова веселый. Ведь Дед Мороз такой и должен быть, правда?

Но парень отмечает, что позитивных моментов в его работе гораздо больше.

— Общение с людьми мне приносит большое удовольствие. Никогда не упущу такой возможности, если клиент изъявляет желание поговорить, а у меня есть свободное время, — улыбается Андрей.

Бытует мнение, что курьер — работа непрестижная. Но парень так не считает.

— Что такое престиж в работе? По-моему, главное что твоя работа кому-то нужна, тебя уважают за нее, проявляют хорошее отношение. Например, меня заказчики очень часто приглашают попить с ними чай или кофе, угощают конфетами. Иногда кто-то чаевые дает. Я не отказываюсь, принимаю с благодарностью. Если бы ко мне было негативное отношение, не думаю, что они бы это делали.

В канун Нового года — 31 декабря, Андрей и его коллеги также будут развозить товары своим клиентам — ожидается горячая смена.

— Должны до 17.00 работать, но мне кажется, что придется поработать дольше. Ничего страшного в этом не вижу. Тем более по городу вечером сейчас ездить веселее — везде горит праздничная иллюминация, красиво. А как Дед Мороз я думаю, что и снег обязательно будет!

Андрей еще не знает, где и с кем он встретит Новый год — этот вопрос парень решает перед самым праздником. Нет у него и мечты о новогоднем подарке для себя.

— Никогда не гадаю и не задумываюсь о том, что мне подарят — как получится. А вообще, чем старше я становлюсь, чем меньше хочется чего-то для себя, а больше — для других. Так что, приступлю к нарезке салатов и празднованию после того, как работу свою Дед Морозовскую завершу.