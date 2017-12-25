Как безопасно выехать на работу за границу 7 25.12.2017, 14:14

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Советы от специалистов, чтобы не остаться за границей без денег и документов.

В Беларуси выросло число обращений к правоохранителям от тех, кто самостоятельно выезжает на работу за границу, пишет tut.by со ссылкой на управление внутренних дел Миноблисполкома.

Как правило, просят выяснить законность деятельности организации, оказывающей им услуги по трудоустройству, а также разобраться в ситуации нарушения заранее оговоренных с посредником (или иностранным нанимателем) условий труда. Нарушения, как правило, связаны с порядком и сроками выплаты нанимателями зарплаты, введением в заблуждение о характере работы, условиях проживания и питания, отмечают специалисты.

Правоохранители рассказывают, с какими нарушениями чаще всего сталкиваются белорусы, которые отправляются на работу за границу. Среди них:

- размещение объявлений о наборе работников для работы за границей и последующий их организованный выезд автобусами/микроавтобусами (без заключения каких-либо договоров);

- заключение дополнительного или нового договора на территории иностранного государства, ухудшающего условия труда, когда ранее был заключен трудовой договор;

направление трудящегося мигранта к «третьему лицу» — на другой объект.

— Большинство граждан, которые находят работу за границей через знакомых, друзей, родственников, интернет или иными способами, не проверив информацию, не имеют легального статуса в стране. То есть они не имеют разрешения на проживание и/или разрешения на работу. Этот факт предполагает, что данные лица проживают и/или работают за рубежом, как правило, незаконно. Поэтому при нарушениях их прав они становятся абсолютно беззащитны и подвергаются трудовой эксплуатации, — отмечают в управлении внутренних дел Миноблисполкома.

Самым безопасным способом выезда на работу за границу, по словам специалистов, является выезд при содействии лицензиатов — юрлиц и ИП, у которых есть лицензия на трудоустройство за пределами Беларуси. «Однако в этом случае перезаключать за границей трудовой договор с иностранными нанимателями запрещено», — уточняют правоохранители. При этом список лицензиатов размещен на сайте МВД Беларуси.

Специалисты напоминают, что при заключении трудового договора (контракта) надо внимательно изучить и оговорить условия контракта, касающиеся характера и места оплачиваемой работы, срока действия контракта, страны трудоустройства, условий труда и его оплаты, прав и обязанностей сторон, условий проживания, питания, других социальных гарантий, оснований для расторжения контракта. Кроме того, обязательно нужно открыть рабочую визу государства трудоустройства (в случае работы в государстве с визовым режимом для Беларуси), выданную его дипломатическим представительством или консульским учреждением. При этом туристическая виза не дает права работать.

«Необходимо иметь с собой копии всех документов на случай потери оригиналов, страховку от несчастных случаев и болезни, определенную сумму денежных средств», — обращают внимание специалисты.

Выезжающим самостоятельно на работу за границу специалисты Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси рекомендуют:

- до выезда из Беларуси уведомить подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту жительства или месту пребывания о выезде за пределы страны для трудоустройства;

- в случае заключения трудового договора в Беларуси до выезда в государство трудоустройства — представить копию трудового договора, заключенного с иностранным нанимателем, в подразделение по гражданству и миграции;

сообщить в подразделение по гражданству и миграции о сроке выезда, иностранном нанимателе, условиях труда и проживания, включая порядок оплаты труда и социального обеспечения;

- поставить в известность своих близких о вашем отъезде.

При этом нужно помнить, что трудовой договор должен содержать информацию:

- о сроке его действия, характере и месте работы, условиях труда и его оплате, в том числе за работу в ночное, сверхурочное время, выходные и праздничные дни;

- о размере премий, надбавок и удержаниях с заработной платы;

- о правах, обязанностях, ответственности сторон, порядке и условиях расторжения или продления трудового договора;

- об организации переезда, питания, проживания, медицинского обслуживания трудящегося-эмигранта;

- о порядке возмещения вреда, причиненного здоровью трудящегося-эмигранта в процессе его трудовой деятельности и о других социальных гарантиях.

При этом во время пребывания за границей нужно стать на временный консульский учет в консульстве Беларуси. «Если условия вашего пребывания отличаются от тех, которые были указаны в договоре, свяжитесь с организацией, направившей вас на работу. Потребуйте немедленного улучшения условий. Если ситуация не меняется, вы имеете право отказаться от работы по договору, — советуют специалисты. — В случае кражи документов или при возникновении каких-либо проблем обращайтесь в посольство или консульство Беларуси или в полицию той страны, где вы находитесь».