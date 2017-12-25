Алексиевич и Улицкая осудили главу ФСБ за реабилитацию чекистов 11 25.12.2017, 14:26

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Светлана Алексиевич

Фото: сharter97.org

Литераторы и деятели культуры выступили против возрождения тоталитарных традиций прошлого.

Члены ассоциации «Свободное слово», а также присоединившиеся к ним литераторы (всего более 80 человек) подписали заявление в знак протеста против заявлений главы ФСБ РФ Александра Бортникова, который ко Дню работника органов госбезопасности изложил «свое видение» истории в интервью «Российской газете». Заявление литераторов опубликовано в издании Colta.ru. Об этом пишет РБК.

Писатели и деятели культуры предлагают всем, «кто не хочет возрождения тоталитарных традиций прошлого, присоединить свой голос к протесту». Под заявлением оставили свои подписи лауреат Нобелевской премии белорусская писательница Светлана Алексиевич, литературный критик Александр Архангельский, поэт Сергей Гандлевский, писатель Денис Драгунский, поэт Лев Рубинштейн, правозащитница Зоя Светова, писательница Людмила Улицкая и многие другие.

Авторы заявления рассматривают интервью главы ФСБ «не только как выражение его личных взглядов, но прежде всего как важный этап в кампании по реабилитации деятельности чекистов, как стремление открыто вывести процесс ползучей сталинизации на государственный уровень».

«Попытки оправдать государственный террор, осуществлявшийся ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ и унесший жизни миллионов невинных граждан нашей страны, мы считаем недопустимыми», — говорится в заявлении. Деятели культуры отметили, что утверждения директора ФСБ сделаны на фоне «жесткого давления» на правозащитное общество «Мемориал», музей «Пермь-36» и на фоне уголовного дела против петрозаводского историка, исследователя ГУЛАГа Юрия Дмитриева.

Ранее академики РАН написали коллективное обращение к Бортникову, в котором выразили протест «против ревизии представлений о бесчеловечной и антинародной сущности репрессий». «Указанные репрессии затронули и научное сообщество, расстреляны или погибли в лагерях тысячи ученых и инженеров, что принесло непоправимый вред отечественной науке и технике», — заявили академики.

Бортников, напомним, дал большое интервью "Российской газете" накануне Дня работника органов безопасности. Говоря о репрессиях 1930-х годов, директор ФСБ сосредоточился на судьбах самих "чекистов". Он подчеркивал, что больше 22 тыс. сотрудников органов госбезопасности сами стали жертвами террора.

При этом глава ФСБ утверждал, что "чрезвычайные меры" чекистов были продиктованы чрезвычайностью ситуации, в работе НКВД были "перегибы" на местах, а массовые репрессии закончились после 1938 года. О расстрелянных и заключенных простых гражданах Бортников не упомянул.