12 увлекательных мультфильмов для новогоднего настроения 25.12.2017, 14:38

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Подборка рождественских мультфильмов, которые создадут приподнятое настроение и атмосферу волшебства.

Все мы в душе немного дети, поэтому не прочь посмотреть мультфильмы, особенно, если они напоминают нам о беззаботных новогодних праздниках в детстве. Nv.ua предлагает подборку рождественских мультфильмов, которые создадут приподнятое настроение и атмосферу волшебства.

Полнометражные

Стражи легенд

Не думайте, что Санта Клаус умеет только кататься на оленях, не верьте, что Зубная Фея способна только разносить подарочки, не будьте так уверены, что Пасхальный Кролик всего лишь поставщик конфет, а Снеговик просто замораживает все вокруг себя, чтобы не растаять. Вместе они - настоящий спецотряд, на плечах которого мир и безопасность чудо-мира.

Красавица и Чудовище 2: Заколдованное рождество

Мультфильм рассказывает о том, как Белль пытается устроить яркий и веселый праздник - Рождественский ужин, нарядить елку и украсить замок. В этом ей помогают ее новые друзья: Льмюер, Когсворт, миссис Поттс и маленький игрушечный ангел по имени Анжелика, в прошлом прекрасная девушка, работавшая в замке. Однако не все так просто: в Западном крыле замка есть тайная комната, в которой живет огромный орган по имени Форте, старый друг Чудовища, который всячески настраивает его против Белль.

Рождественская история

Это викторианская поучительная история о старом и ожесточившемся скупердяе Эбенезере Скрудже, который в течение одной ночи переживает испытание глубокого очищения. Мистер Скрудж - финансит, который посвятил всю свою жизнь накоплению богатства. Он презирает все, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники.

Секретная служба Санта Клауса

Фильм приоткрывает завесу тайны над тем, каким образом Санта-Клаусу удается развезти подарки всем детям на Земле всего за одну ночь.

Полярный экспресс

Это рассказ о маленьком мальчике, который продолжал верить в Санта Клауса, даже, несмотря на то, что все его сверстники, в один голос, утверждали, что все это вымысел, и никакого Санта Клауса не существует. Но однажды его искренняя вера была вознаграждена.

Кошмар перед Рождеством

Мультфильм рассказывает о царстве Хэллоуин, царстве страхов и кошмаров, где живут мертвецы, уродцы, чудовища во главе с царем ужасов Джеком Скелингтоном. Под рождество Джек случайно попадает в мир живых людей, где узнает, что есть где-то радость, добро и веселье. Ему страшно захотелось испытать это чувство - дарить людям счастье - и он похитил Сэнди Клауса и занял его место. Результаты были, правда, самые плачевные, да и подарки его никому, мягко говоря, не понравились. Но он все понял и исправил свою ошибку.

Короткометражные

Шрек мороз, зеленый нос

Сюжет мультфильма повествует о том, как Шрек попытался устроить для своей семьи незабываемый праздник. Как оказалось, он не имеет ни малейшего представления о Рождестве, ведь никогда его не праздновал. Поэтому Шрек отправляется в книжный магазин, и приобретает там книгу «Рождество для чайников».

Ледниковый период: Гигантское Рождество

В канун Рождества Сид умудряется разрушить семейную реликвию Мэнни — рождественский камень. После этого он узнает, что попал в черный список Санты и больше никогда не получит рождественских подарков. Тогда, чтобы загладить свою вину и извиниться перед Санта Клаусом, Сид отправляется в путешествие на северный полюс. Проделав долгий путь, он все-таки оказывается в нужном месте, однако все исправить у него не получается. Теперь за дело предстоит взяться Мэнни и компании, ведь только они, объединив свои усилия, могут спасти Рождество...

Рождественский Мадагаскар

Санта-Клаус по вине «Мадагаскарской» компании, терпит аварию и попадает на Мадагаскарский остров, полученная амнезия грозит срыву торжеств. Алекс, Марти, Мелман и Глория берут на себя доставку подарков детям. Заодно они надеются вернуться в Нью-Йорк на санках Санты…

Падал прошлогодний снег

Давненько когда-то, в одной весьма пластилиновой местности, жил да был орел-мужчина, как-то под новый год послала его жена за елкой…

Зима в Простоквашино

Шарик купил себе на зиму вместо валенок кеды, Матроскин обозвал его балбесом, и друзья друг с другом не разговаривали. Дядя Федор тем временем ремонтировал с папой «запорожца», а маме все надоело. А на Новый год папа с Федором решили поехать в Простоквашино проведать Шарика с Матроскиным, которые уже начали раздел имущества… Там все и встретили Новый Год — даже мама на лыжах приехала!

Щелкунчик

Молодая девушка, убираясь под елкой, находит игрушку в виде Щелкунчика для орехов. Щелкунчик оживает и рассказывает ей грустную историю о своём проклятии и коварной королеве мышиного царства. Вдруг откуда-то из угла комнаты слышится странный звук. По стене пробегают трещины, и из пролома появляется мышиный царь. Он стал большим и страшным, но и сам Щелкунчик возмужал и готовится дать бой ужасу из прошлого.