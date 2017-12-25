Как в СССР играли в лотереи 14 25.12.2017, 15:05

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В Советском Союзе лотерейными билетами могли выдать часть зарплаты, премии, стипендии или пенсии.

Итак, сегодня мы вспомним, какие лотереи были в СССР и как именно в них играли, пишет популярный блогер Максим Мирович.

Для начала, как водится, немного истории. В СССР лотереи сперва были полностью под запретом, затем в 1920-е годы их снова разрешили , а с конца 1950-х годов тиражи стали проводиться регулярно. Билеты продавались в киосках "Союзпечати" и в других местах розничной торговли, а еще были вот такие специальные киоски, где можно было купить несколько лотерейных билетов разных видов. Смотрите, какое замечательное фото, увлеченный дядечка справа явно играет "по системе".

Кроме того, иногда лотерейные билеты давали в "добровольно-принудительном" порядке, в виде так называемой "нагрузки" к той или иной покупке — к примеру, если вы покупаете какой-то ходовой товар, то обязаны купить еще и лотерейный билет. Как сейчас модно говорить — "ну, такое". Еще в СССР лотерейными билетами могли выдать часть зарплаты, премии, стипендии или пенсии. Выдавали, разумеется, по номинальной стоимости билета, а вовсе не по сумме возможного выигрыша.

Что можно было выиграть в лотерею в СССР? Надо сказать, выигрыши были достаточно скромными — от "утешительного приза" в 1 рубль (при стоимости лотерейного билета в 30 копеек) до автомобиля "Москвич" или "Жигули". В фильме "Спортлото-82" упоминается "советский джек-пот" в размере 20.000 рублей, что в принципе было тоже весьма мало — примерно 100 советских зарплат. На теперешние деньги это где-то 70-100 тысяч долларов, что для такой крупной всесоюзной лотереи было очень и очень скромно.

Сами тиражи лотереи выглядели вот так, это стенды для розыгрыша тиражей "5 из 36" и "6 из 54" в "Спортлото". В семидесятые-восьмидесятые годы тиражи часто транслировались по телевидению.