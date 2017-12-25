Несколько хитростей, которые помогут встретить Новый год и не разориться 6 25.12.2017, 15:40

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Простые способы, к которым можно прибегнуть, чтобы не потратить много денег на праздники.

Праздники всегда сопряжены с тратами. Но отмечать Новый год так, чтобы потом сидеть на хлебе и воде, не обязательно.

«БГ» делится хитростями, к которым можно прибегнуть, чтобы не потратить много денег.

Составьте список

Продумайте заранее, сколько денег вы можете выделить на Новый год. Распишите основные статьи расходов: подарки, праздничный стол, развлечения (детские утренники, встречи с друзьями в кафе и т. п.). Список существенно облегчит подготовку и убережет от необдуманных трат. Придумайте альтернативу подаркам, если нужной вещи не окажется в магазине.

Не покупайте все 31 декабря

Подарки и нескоропортящиеся продукты можно приобрести уже сейчас. Так вам не придется стоять в длинных очередях и нервничать, если нужных товаров не окажется на прилавке. Если похода в магазин в канун Нового года не избежать, отправляйтесь туда к открытию.

Покупайте в интернете

Интернет-шопинг — отличный способ сэкономить время и деньги. Во-первых, вы можете, не вставая с дивана, сравнить цены в нескольких магазинах и выбрать оптимальную. Во-вторых, не поддадитесь соблазну купить что-нибудь «на сдачу».

Сделайте подарки своими руками

Подойдите к поздравлениям творчески. Можно сшить Собаку — символ наступающего года или даже подарить человеку, который увлекается рукоделием, набор для шитья.

Можно продемонстрировать свои кулинарные способности и испечь торт, имбирное печенье или другие сладости. Детям можно смастерить раскраску своими руками, распечатав картинки из их любимых мультфильмов. А можно составить подарочные наборы. Например, любитель какао будет рад набору из какао, сахара и маршмэллоу.

Упаковать подарки тоже можно самостоятельно, ведь в отделе упаковки это обойдется в круглую сумму.

Договоритесь с супругом(ой) ничего не дарить друг другу

Идея спорная, согласны. Но деньги, которые вы планируете потратить, можно отложить. Попробуйте подкопить еще и потратьте эту сумму на дорогостоящую покупку или на то, чтобы съездить в отпуск летом.

Отмечайте дома

Новый год не зря называют семейным праздником, проведите его в кругу близких и друзей. Скорее всего, сумма, которую вы потратите на угощения, будет ниже той, что можно оставить в ресторане или ночном клубе. Заранее продумайте меню. Готовьте столько, сколько могут съесть ваши гости. В противном случае после праздников продукты придется доедать несколько дней или вообще выкинуть.

Предложите гостям принести угощения

Нередко 31 декабря в белорусских семьях можно наблюдать такую картину. Хозяйка дома утром становится к плите и начинает готовить разносолы: салаты, горячие блюда, пироги, компоты. К вечеру стол ломится от еды, а женщина падает на диван от усталости. Не хочется уже ничего: ни пробовать приготовленные яства, ни встречать Новый год — скорее бы уснуть.

Предложите гостям принести свои блюда. Распределите обязанности: пусть кто-то приготовит салат, а кто-то пирог. А сами займитесь, например, основным блюдом. Это поможет существенно сэкономить время и деньги, а заодно позволит каждому из гостей продемонстрировать свое кулинарное мастерство.