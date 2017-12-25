Украина впервые празднует 25 декабря как госпраздник 7 25.12.2017, 15:18

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Фото: EPA

В Украине впервые официально отмечают Рождество по григорианскому календарю.

В понедельник, 25 декабря, в Украине впервые официально отмечают Рождество по григорианскому календарю как государственный праздник, пишет gordonua.com.

Соответствующее решение Верховная Рада приняла 16 ноября, затем законопроект подписал президент Украины Петр Порошенко, а 2 декабря он вступил в силу. Сегодня в стране выходной день.

"Впервые как государственный праздник мы отмечаем Рождество Христово по григорианскому календарю – вместе с большей частью всего христианского мира, вместе с Европой", – отметил Порошенко в опубликованном накануне поздравлении.

Он добавил, что сам намерен отмечать Рождество дважды – 25 декабря и 7 января.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожелал украинцам, чтобы их "не покидало чувство уверенности в завтрашнем дне".

"Пусть новогодние и рождественские праздники вдохновляют всех нас на новые духовные свершения и важные начинания, чтобы мы начали новый год со светлыми помыслами, благими намерениями и твердым стремлением достичь поставленной цели. От реализации каждого человека зависит дальнейшее развитие и процветание нашей страны", – заявил глава украинского правительства.