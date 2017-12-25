Топ-5 минских новогодних мероприятий на белорусском языке 1 25.12.2017, 16:16

Варианты для тех, кто ищет куда сходить с детьми на Коляды.

Рождественские праздники приближаются и афиша Минска предлагает тематические концерты, спектакли и колядование. Belsat.eu выбрал мероприятия на белорусском языке, которые понравятся белорусскоязычным взрослым и родителям.

Сказка о букве Ў, которая спасла Рождество, Молодежный театр

30 декабря и 4 января билеты от 9,5 до 17 рублей, детям до 3-год – бесплатно

Что может произойти с обычными белорусскими детьми и их родителями в новогоднюю ночь, если они перепутают Деда Мороза с Зюзей, Снегурочку с Лeлей и не узнают Жыжеля и Мару? Останавливается время и солнце не восходит, а значит, и Рождество и Новый год никогда не придут! Но Яська и Янинка могут спасти ситуацию, если быстренько выучить белорусскую мифологию, в особенности рождественскую. И сказка вернется, и Рождество придёт!

Авторы обещают всем сладкое угощение, а также сюрпризы во время самого спектакля.

Билеты можно купить в театральных кассах, а также через сайт kvitki.by

Спектакль «Залатое сэрцайка», Театр белорусской драматургии

27 декабря, в 11 часов, стоимость билетов – 8 рублей

История о хитрой Лисе и несмышлeном волке, которые вместе повадились опустошать курятники. Однажды они украли золотое яйцо, надеясь, что из него появится чудо-курица и будет нести им золотые яйца. Оправдались ли надежды Лисы и Волка? Это не специально рождественская сказка, но в начале спектакля детей встретят Дед Мороз и Снегурочка, а в конце каждый маленький участник получит подарок.

В Театр драматургии посоветовали приходить на «Залатое сэрцайка» с маленькими детьми, так как сказка интерактивная, актеры со сцены разговаривают с малышами, спрашивают, как говорит волк, как говорит курочка. Для более взрослых детей журналисты предлогают спектакли«Два чароўныя парасоны» и «Гісторыя двух сабак» с более глубоким, философским смыслом.

Больше информации – на сайте Театра белорусской драматургии.

Приключения на Колядки от студии белорусских праздников Ланцужок, пространство «Мeд»

25 декабря и 14 января стоимость билетов 12 рублей детский и 5 рублей взрослый, скидки для тех, кто придет в праздничных костюмах и за нескольких детей одной семьи.

Вы встретитесь с персонажами белорусского фольклора и лично поучаствуете в праздничном представлении. В программе – мастер-класс по изготовлению рождественской звезды, традиционные угощения и фотографии. Как рассказали организаторы мероприятия, представление будет интересным для детей младшего школьного возраста. Детки узнают о традиционном обрядовом колядовании во время интерактивного обрядового представления.

Билеты заказывать по телефону +375292122550 или через форму Google, оплата на месте наличными

К Якубу Коласу на Новый год, музей Якуба Коласа

С 11 декабря по 5 января стоимость билетов от 1 до 2,70 рублей

Новый год – время менять стереотипы: в музей с детьми можно приходить не только для знакомства с экспонатами, но и для того, чтобы весело проводить время.

Мастер-классы по изготовлению праздничного календаря или елочной игрушки, игра-соревнование «Как бы Якуб Колас отмечал Новый год в XXI веке, кукольные представления и другие мероприятия предлагает в декабре Музей Якуба Коласа. 27 декабря пройдёт «Рождественская елочка» в доме поэта. Организаторы обещают, что вы сможете оказаться в зимней сказке и познакомиться с необычными персонажами, поучаствовать в забавах и различных играх.

Расписание мероприятий и цены – на сайте Музея Якуба Коласа

Настоящее белорусское рождество, Музей белорусского народного искусства в Раубичах

Сборные группы, нужно звонить по поводу даты и наличия мест. Стоимость билета – 16 рублей с одного участника

Еще один музей предлагает праздничную рождественскую программу на белорусском языке – Музей белорусского народного искусства в Раубичах. Если вас много, то можно рассмотреть этот вариант или предложить такое празднование в садике или школе.

В музее в Раубичах организуют традиционное обрядовое колядование для групп детей и взрослых. В программу входит экскурсия по музею, изготовление соломенной игрушки «Ангел» для рождественской ёлочки и встреча с колядующими, которые научат рождественским песням и танцам, а также сыграют в белорусские игры вместе с участниками.

Чтобы заказать программу, нужно звонить по номеру +37529 1353241 и 8 017 597 44 69.

Если вас много, то проведение программы возможно в любой день по предварительному заказу. Группы собираются 23 декабря и 6 января с трансфером из Минска.