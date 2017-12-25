В Москве автобус въехал в толпу людей: есть погибшие 25.12.2017, 15:47

15,364

Фото: @martin_camera

(Обновлено) Рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции «Славянский бульвар».

В Москве, на Кутузовском проспекте, у станции метро "Славянский бульвар" автобус въехал в подземный пешеходный переход. По предварительным данным погибли пятеро человек, 15 пострадали, передает «Радио Свобода».

Собеседник агентства "Интерфакс" сообщает, что автобус заехал на тротуар и сбил несколько человек. Затем он въехал в подземный переход, где застрял на лестнице.

​Источник агентства ТАСС утверждает, что это был пассажирский автобус.

На месте работали экстренные службы.

Как передает русская служба BBC, сейчас у полиции две версии: либо у автобуса отказали тормоза, либо его подрезала другая машина.

При этом на одной из записей с камер видеонаблюдения видно, что автобус долго стоит на остановке, а потом трогается с места, сразу же выезжает на тротуар и едет в сторону подземного перехода.

Водитель автобуса задержан. По словам полицейских, его состояние позволяет его допросить. Предварительная экспертиза установила, что мужчина был трезв. Он проработал в транспортной компании 30 лет, нареканий к нему не было.

По данным Следственного комитета России, на допросе водитель сказал, что автобус внезапно поехал сам, а остановить его не удалось из-за отказавших тормозов.

Чуть более подробную версию показаний приводит Telegram-канал Mash. По его данным, водитель заявил, что хотел чуть подвинуть свой автобус, чтобы уступить место на остановке другому. Но, по словам мужчины, как только он снялся с ручного тормоза, автобус поехал и остановить его не удалось.

В связи с ДТП возбуждено дело сразу по двум статьям уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения. По первой статье ответственность грозит перевозчику, а по второй - водителю.