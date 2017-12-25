В Москве автобус въехал в толпу людей: есть погибшие
- 25.12.2017, 15:47
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(Обновлено) Рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции «Славянский бульвар».
В Москве, на Кутузовском проспекте, у станции метро "Славянский бульвар" автобус въехал в подземный пешеходный переход. По предварительным данным погибли пятеро человек, 15 пострадали, передает «Радио Свобода».
Собеседник агентства "Интерфакс" сообщает, что автобус заехал на тротуар и сбил несколько человек. Затем он въехал в подземный переход, где застрял на лестнице.
Источник агентства ТАСС утверждает, что это был пассажирский автобус.
На месте работали экстренные службы.
Как передает русская служба BBC, сейчас у полиции две версии: либо у автобуса отказали тормоза, либо его подрезала другая машина.
При этом на одной из записей с камер видеонаблюдения видно, что автобус долго стоит на остановке, а потом трогается с места, сразу же выезжает на тротуар и едет в сторону подземного перехода.
Водитель автобуса задержан. По словам полицейских, его состояние позволяет его допросить. Предварительная экспертиза установила, что мужчина был трезв. Он проработал в транспортной компании 30 лет, нареканий к нему не было.
По данным Следственного комитета России, на допросе водитель сказал, что автобус внезапно поехал сам, а остановить его не удалось из-за отказавших тормозов.
Чуть более подробную версию показаний приводит Telegram-канал Mash. По его данным, водитель заявил, что хотел чуть подвинуть свой автобус, чтобы уступить место на остановке другому. Но, по словам мужчины, как только он снялся с ручного тормоза, автобус поехал и остановить его не удалось.
В связи с ДТП возбуждено дело сразу по двум статьям уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения. По первой статье ответственность грозит перевозчику, а по второй - водителю.
Уже 5 погибших. pic.twitter.com/VvTWv9iayR— Тот самый Мартин (@martin_camera) 25 декабря 2017 г.
У станции метро Славянский Бульвар автобус въехал в подземный пешеходный переход. pic.twitter.com/JG3RnFKEL8— Тот самый Мартин (@martin_camera) 25 декабря 2017 г.
Автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. Сообщается о 4 погибших.pic.twitter.com/kViTW7i0ee— Тот самый Мартин (@martin_camera) 25 декабря 2017 г.
На видео с камер видно, что автобус долго стоит на месте, после чего стартует и влетает в толпу пешеходов pic.twitter.com/LPyvbDdqAJ— Breaking Mash (@BreakingMash) 25 декабря 2017 г.