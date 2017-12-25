Российская «фабрика троллей» потратила $5 миллионов на сообщения в соцсетях 4 25.12.2017, 16:28

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Сообщения в официальных документах называются «макетами информационной продукции».

Компания «Московские информационные технологии» (МИТ), которая на 51% принадлежит правительству Москвы, получила государственную субсидию в размере 312,7 млн ​​российских рублей (около $ 5 млн) на публикации в социальных сетях. Сообщения в официальных документах называются «макетами информационной продукции».

Об этом «Медузе» рассказал источник в мэрии Москвы. Информацию также подтвердил бывший сотрудник МИТ.

Согласно договорам с МИТ, за одну корреспонденцию в соцсети платили/платят $ 660.

В течение 2016-2017 годов «Московские информационные технологии» и связанные с ней компании получили от правительства Москвы субсидии на сумму более 7,1 млрд российских рублей ($ 116 млн).