«За $2,5 покупаем фирменные вещи» 7 25.12.2017, 16:39

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Что и почем продают в секонд-хенде в рынке в Ждановичах.

«За 5 рублей покупаем у нас фирменные вещички», — зазывает продавец секонд-хенда в Ждановичах. На складном столике разбросаны горы одежды. Tut.by посмотрел, что почем продают в Ждановичах.

В выходные секонд-хенд в Ждановичах напоминает муравейник — много людей, и складные столы с горами одежды. «Первыми давайте к нам, есть что выбрать», — зазывает продавец. Тут каждый из торговцев пытается как-то выделиться, чтобы зазывать покупателей. К примеру, один кричит в громкоговоритель о новых поступлениях, второй кричит, стоя на табурете.

«Все по 8 рублей. Новый завоз. Для деток есть одежда, большой выбор», — зазывает еще один продавец.

Больше всего людей у столов с куртками. При этом цены на них заметно отличаются. К примеру, на одном столе — по 20 рублей, а на втором — в два раза дороже. Правда, в первом случае можно найти в основном женские. Дубленки можно купить за 30 рублей.

Самые дешевые куртки — по 7 рублей. «Одна куртка стоит 7 рублей, а три — 20 рублей», — анонсирует акцию торговец. «Подходим подбираем обувь и куртки, недорого отдаем», — пытается перекричать его второй продавец. У него цены чуть выше — по 10 рублей за одну вещь.

Цены на свитера начинаются от 3 рублей, а на утепленные байки — от 4 рублей. Разбежка в цене на рубашки — от 2 до 30 рублей. Последние — якобы из Италии.

— У нас много новых вещей, в основном все фирменные, — говорит продавец и демонстрирует товар. Так, утепленный свитер у нее стоит 30 рублей, более тонкий — 20 рублей. Рубашки продаются от 10 до 20 рублей. Впрочем, у этой палатки немноголюдно.

«Микс женский — по 2 рубля, детский — 50 копеек», — кричит еще один продавец.

— Трусики и лифчики — по 2 рубля, — говорит продавец. И тут же добавляет женщине, которая не нашла вещи своего размера: — А вы оставьте свой номер телефона! Когда придет новая коллекция трусов, то вам придет СМС.

Утепленные безрукавки продают за 15 рублей. Кроссовки можно найти за 10 рублей.

Мужские брюки можно найти за 1 рубль, а женские юбки и платья — от 30 копеек (такие цены в одном месте). Скатерти продают от 2 до 15 рублей, а комнатные тапочки — от рубля до 15 рублей. При этом не всегда удается уловить взаимосвязь, почему одна вещь стоит, например, 5 рублей, а вторая, которая практически ничем не отличается, — 7 рублей.