Король Испании призвал каталонских политиков к ответственности 25.12.2017, 17:17

Король Испании Фелипе VI

REUTERS/Andres Ballesteros/Pool

На выборах в Каталонии большинство голосов получили партии, борющиеся за независимость региона.

Король Испании Фелипе VI в своей традиционной речи в рождественский вечер призвал политические партии Каталонии соблюдать принципы правового государства. В минувший четверг на внеочередных парламентских выборах в Каталонии победили сторонники независимости региона, пишет ru.rfi.fr.

«Несколько дней назад граждане Каталонии голосовали, чтобы выбрать своих представителей в парламент, который теперь должен решать проблемы, касающиеся всех каталонцев, уважать плюрализм и принимать ответственные решения ради всеобщего блага», – произнес Фелипе VI.

«Наш путь не должен снова привести к конфронтации или отчуждению, которое, как мы теперь знаем, порождает лишь раздор, неуверенность, разочарование и истощение - моральное, гражданское и, конечно, экономическое - во всем обществе», – добавил монарх.

На выборах 21 декабря в Каталонии большинство голосов получили партии, борющиеся за независимость региона. Три партии – «Вместе за Каталонию» (JxCat), возглавляемая бывшим руководителем региона Карлесом Пучдемоном, «Республиканские левые Каталонии» (ERC), которую возглавляет бывший заместитель Пучдемона Ориол Жункерас, и «Народный союз» (CUP) – получили в региональном парламенте 70 мест из 135. Это на два голоса больше, чем абсолютное большинство.

Центристская партия «Граждане» (Ciudadanos), которая выступает против независимости Каталонии, набрала на выборах 25% голосов и получила 36 мандатов.

В интервью агентству Reuters в субботу, 23 декабря, Карлес Пучдемон призвал испанские власти разрешить ему въезд в страну, чтобы вновь быть избранным на пост главы Каталонии. После референдума о независимости Каталонии Карлес Пучдемон был смещен с поста президента региона, на его имя был выписан ордер на арест.

Парламент Каталонии начнет свою работу в новом составе 23 января 2018.