Новогодний марафон: Как сказать тост, чтобы прослыть интересным человеком 1 Галина Панина

25.12.2017, 17:28

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Грамотно сказанный тост обладает реальной позитивной силой и последствиями.

У моей школьной учительницы по риторике была фирменная контрольная работа: надо было пройтись по всему классу и каждого поздравить с днем рождения. И, конечно, ни разу не повториться. Пользу от такого упражнения я поняла потом, когда на заре своей профессиональной жизни написание поздравлений для начальства стало одним из самых неприятных обязанностей. Поздравление и тосты — кошмар любого бизнесмена и чиновника. Причем чем выше должность, тем больше этот кошмар. Поздравлять, разъезжая в праздничный сезон с корпоративного мероприятия на закрытую вечеринку — это такая плата за подъем по карьерной лестнице. Однако к теме поздравлений стоит относиться со всей серьезностью!

Грамотно сказанный тост обладает реальной позитивной силой и последствиями: в неформальной обстановке нужные вам люди предоставляют вам слово и у вас есть великолепная возможность сформировать себе имидж интересного человека с тонким чувством юмора. Когда еще человек оказывается в центре такого внимания полезных ему людей? Поэтому стоит посерьезнее отнестись к теме поздравлений.

Хук — байка — дзынь!

Тост — это маленькая речь и законы ее архитектуры никто не отменял. Поэтому для начала поговорим о структуре.

Первая фраза должна цеплять, это должен быть хук, как говорят в боксе. Ее непременно стоит отрепетировать, пока едете с цветами и коньяком в такси. Затем обычно идет короткая, но яркая история. И наконец — дзынь, и вкусная фраза, после которой хочется не только выпить, но и жить. Итак, запоминаем: Хук — байка — дзынь!

Есть, к примеру, такой хук, который называется «Расскажите мне обо мне». Его секрет успеха заключается в том, что какой бы важной персоной на мероприятии ни был человек, расслабившись, он с большим удовольствием захочет услышать о себе. Тем более приятно звучат похвалы о себе любимом в устах такого значимого человека, как вы. Так не упускайте возможность держать свой «электорат» в состоянии легкой восторженности: народная молва прекрасного человека порой приносит удивительные плоды.

Если вы на дне рождения или юбилее, не начинайте со слов «Я, меня, мы с ним». Начинайте с юбиляра, не бойтесь быть щедрыми душевно. То есть не «Я знаю Аристарха Галактионовича уже 20 лет», а «Аристарх Галактионович — удивительный человек», или «Хотите, я расскажу вам, почему в любой сложной ситуации, кем бы вы не были, надо идти к Аристарху Галактионовичу?», или «Аристарх был первым человеком в компании, который по-настоящему мне помог в мой первый день работы здесь: он показал, где находится буфет и курилка». Найдите свою историю и играйте с ней, как с деталькой Lego.

Конструктор поздравлений

Вообще полезно представить себе, что тосты — это конструктор, в котором у каждой детальки несколько рабочих сторон. Стоит найти сет своих историй и каждый раз разворачивать их нужным ракурсом в зависимости от ситуации. Тогда даже если вы повторитесь, слушателям все равно будет интересно.

О чем должна быть история? Есть как минимум два пути: ваш личный опыт взаимодействия с человеком или компанией и ссылка на бизнес-авторитет. Хорошая новость: у всех бизнес лидеров планетарного масштаба биографии, эпизоды падений и взлетов тянут на увлекательный сериал.

Как найти свою историю? Для начала определитесь, что для вас ценно в отношениях с компанией, в которой произносите тост. Именно от ценности мы будем плясать, формируя свое поздравление. Если это ваш партнер, возможно, стоит подчеркнуть стабильность и надежность вашей дружбы. Значит разворачиваем свою историю-заготовку так, чтобы она стала яркой зарисовкой на тему надежности.

Немного о Стиве Джобсе

Мы берем одну историю и крутим ее в нужном нам направлении. К примеру, Стив Джобс. Известно, что когда он выводил на рынок iTunes, где можно загружать музыку, в эту идею не верили даже в его близких кругах. Ну кто будет платить за покупку песен в свой телефон, если можно поехать и купить диск с альбомом? А еще лучше — загрузить бесплатно: тогда 80% всех загрузок приходилось на пиратское прослушивание. Но Джобс говорил, что люди воруют от безысходности и только потому, что легально приобрести музыку достаточно сложно. Джобс поверил в лучшее начало в людях и не ошибся. Когда миру был представлен iTunes, самые оптимистично настроенные аналитики прогнозировали, что люди купят миллион песен в течение первых шести месяцев использования. Они ошиблись. Первый миллион песен был выкуплен в течение шести дней.

Красивая история? Конечно. Теперь давайте ее адаптировать. Новый год в компании, с которой вы сотрудничаете, и вас пригласили как руководителя приехать и поздравить. Вариант речи с историей про Стива Джобса может выглядеть так: «Мы часто говорим о вере в людей, но в бизнесе не принято открыто заявлять, что вера в человека может приносить прибыль. Например, когда Стив Джобс запускал свой iTunes, интернет-магазин, где можно купить себе песню легальным путем, никто не верил, что кто-то будет покупать. Ведь есть столько пиратских копий. Но Джобс верил в то, что люди изначально добры и что им просто нужно дать возможность и тогда они не будут пользоваться пиратским сервисом. В результате ITunes стал одной из главных статей дохода компании Apple. Мы с вами работаем много лет. У нас были свои падения и взлеты, но я уверен, что есть две причины, по которым сотрудничество вашей и нашей компании имеет отличные перспективы: во-первых, мы верим в свой персонал. Верим в ваш талант, в ваши способности, верим и восхищаемся вашим трудолюбием и профессионализмом. А во-вторых, мы верим в наших потребителей. Умный и интеллигентный человек просто не может нас с вами не оценить. И когда с одной стороны у нас отличные люди на стороне производителя, а с другой — умные покупатели, наш бизнес просто обязан процветать. Это доказывают примеры всех крупнейших успешных компаний».

Краткость — все еще сестра таланта

Помните, что шампанское имеет свойство остывать, а рука — уставать держать бокал. Ничто не ценится так искренне, как умение поздравляющего вовремя и красиво остановиться и перейти, наконец, праздновать. Финальная часть тоста, которую мы назвали «Дзынь», должна удовлетворять всего двум условиям: она должна быть в тему праздника и не должна быть слишком патетичной.

Я сама не осознавала всю глубину значения этого «Дзынь», пока буквально вчера не столкнулась с ситуацией на тренинге в закрытом бизнес-клубе. Владельцам компаний и топ-менеджерам в порядке упражнения и развлечения было предложено составить тост на грядущий новогодний корпоратив. Одна из участниц, владелица сети магазинов, очень серьезно подошла к вопросу и долго готовилась. Сосредоточенно надев на голову красную шапочку с белыми косичками и взяв в руки бокал, она, подсматривая в шпаргалку, прочитала свой «хук», потом поделилась байкой, а после этого, мгновенно изменившись в лице, сказала: «Ну а теперь пишем Дзынь!» И уже с праздничным настроем, без всяких записок, произнесла великолепный текст. С этого момента у меня есть конструктивное предложение всем тостующим думать о финале вашего тоста с самого начала.

Еще немного практики

Знаете, что отличает вас, читающих сейчас Forbes, от всех остальных? Это избирательность. Я точно знаю, что далеко не каждый человек будет читать бизнес журнал. Далеко не каждый человек выберет взрослую версию «Веселых картинок». А вы — умны и разборчивы. И именно поэтому мне так приятно было в течение всего 2017 года писать для вас.

Как женщина, которая, выбирая платье в магазине, думает о мужчине, который будет это платье хм… рассматривать, так и я вот уже несколько месяцев, читая или тренируя, думаю о том, что же нужно вам, мои дорогие успешные и капризные читатели. Как гласил слоган на обложке «Каталога всей земли», вдохновивший некогда Стива Джобса: «Оставайтесь глупыми! Оставайтесь голодными!» — так позвольте и мне сказать вам: «Оставайтесь капризными! Оставайтесь умными!» Позвольте себе в следующем году роскошь быть избирательными ко всему, что входит в ваш ум, в ваше тело и в вашу душу. С наступающим!

Галина Панина, Forbes.ru