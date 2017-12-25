Фотофакт: Минчане обустроили горку необычным «подъемником» 5 25.12.2017, 17:44

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Жители столицы взяли инициативу в свои руки.

«Зеленый портал» рассказал о необычной инициативе минчан, которую они реализовали вместе с урбанистами в том самом сквере Котовка, в котором хотели строить костел.

Как выяснилось, в сквере есть отличная горка, с которой можно кататься зимой. Но десять секунд удовольствия затмевали пять минут обхода и вскарабкивания назад на крутую гору. Поэтому, когда местное комьюнити стало активно общаться с урбанистами и «зелеными», среди возможных проектов возникла идея придумать экологичный подъемник.

Сначала хотели делать одни экоперила, но потом решили сделать два – чтобы как можно больше людей смогли подняться на горку. Смотрите, как круто получилось, и не удивляйтесь: перила делали тогда, когда снег еще не растаял.