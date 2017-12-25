ВАЗ из Нифльхейма: Минчанин прокачал «Жигули» для ледяного дрифта 5 25.12.2017, 17:59

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При стартовой цене машины в $1 тысячу Иван вложил еще $4,5 тысячи.

Нифльхейм — один из девяти миров в скандинавской мифологии — земля снегов и льдов, заселенная гримтурсенами, инеистыми великанами. Если бы «Беларусьфильм» решил бы снять супергеройский спин-офф про Тора, нынешний декабрь в столице идеально подошел бы для съемок. А какой блокбастер без автомобильных погонь? И тут с большой вероятностью создатели картины обратились бы к Ивану — простому парню, собравшему «ледоходный» ВАЗ. При стартовой цене машины в $1 тыс. (в эквиваленте) он вложил еще $4,5 тыс., чтобы создать модель для зимнего дрифта, пишет onliner.by.

Не с начала

Издалека эти белые «Жигули» отличаются от обыкновенного собрата из СССР разве что огромными колесными дисками. Главную непохожесть можно оценить во время движения. Думаю, нечасто минским автолюбителям приходится видеть, как их по левой полосе уверенно обходит представитель советского автопрома. И совсем уж редкость — наблюдать, как ВАЗ делает всех со старта на светофоре. Как несложно догадаться, основные преобразования этой машины были проведены внутри. Чего стоит хотя бы тот факт, что мощность «копейки» разогрели до 163 л. с. Экстерьер стоковый настолько, что даже не стали устанавливать боковое правое зеркало (когда-то с заводского конвейера машины сходили именно такими). Предполагалось, что с функциями правого зеркала вполне неплохо справляется салонное. Как признается создатель машины Иван, который, как оказывается, ранее никогда не занимался прокачкой российского автопрома, «все стандартное оборудование просто выкинули, а внешность оставили стоковую».

Если говорить обобщенно, проект задумывался отнюдь не как восстановление старой тачки. Главная идея — создание автомобиля для зимнего дрифта, для гонок на льду. Ее почерпнули, как это нередко бывает, из роликов на известном видеосервисе. Для этого «начинку» сделали помощнее, спортивнее, более стрессоустойчивой и комфортной при боковых перегрузках внутри. Теперь «копейка» уверенно «валит боком» в минусовые температуры.

Кем ты стал

Это не простая «копейка», она предназначалась на экспорт в Италию. Отличия от модели, распространяемой внутри страны Советов, — приборная панель, стеклоомыватель, держатели щеток, большее использование хрома. Одним словом, разница не велика. Иван обнаружил ВАЗ-2101 в одном из старых гаражей столицы. Год выпуска — 1974. Продавал дедушка. На вопрос, где он покупал автомобиль, уверенно заявил: «Сам приехал на ней из Москвы, там брал новой». Ну а на вопрос, каким образом ему удалось пробить себе экспортную версию, старик лишь ехидно улыбнулся. $1300 — и представители разных эпох ударили по рукам. Парень внимательно рассмотрел «донора». Оказалось, под толстым слоем пыли скрывалась родная краска, на одометре значились смешные цифры, а каждая деталька была оригинальная.

— Сняли все: мотор, салон, электрику, пожалуй, только двери оставили, — парень вспоминает процесс создания. — После поставили двигатель — тоже от «Жигулей», но современный, 2016 года. Его тоже дорабатывали: изменили поршневую группу, впуск, выпуск, систему охлаждения. «Мозги» — январь 5.1, прошивка индивидуальная, собственного производства, сами распрограммировали. По нашим расчетам, объем двигателя получился 1,6 литра с мощностью 163 л. с. (было 93 л. с.). Коробка передач — стандарт, заменили только маховик и диск сцепления. Задний мост только заварен, переведен на дисковые тормоза-«ромашки», как у R8. Передняя тормозная система увеличена, дополнена вентиляцией. Керамическое сцепление купили у компании из Тольятти, специализирующейся на тюнинге классических ВАЗов.

Для комфорта в салоне установлен «гидроручник», спортивные сиденья и руль. Ну а фирменный задний диван, хромированные «весла» стеклоподъемников и даже антенну, поднимающуюся при помощи специального ключа, конечно же, оставили. Всю работу начали в конце сентября, а в начале декабря машина уже проходила обкатку. Когда мы впервые запустили машину — а это было в полпятого утра, потому что работали всю ночь, — было очень волнительно: столько понадобилось трудов. На «Жигули» еще не установили подвеску, провода свисали абы как, но главное было дать старт мотору. На удивление, заработал он ровно, не «кашлял». Правда, системы выхлопа как таковой тоже на тот момент не было, потому помещение тут же заполнил оглушающий рык. Но он дал знать, что мы все сделали правильно.

Переплетено

Самое сложное, по мнению Ивана, было распинать, собрать мотор и разместить его в подкапотном пространстве.

— Трудно было не ошибиться в расчетах — чтобы все не сломалось на выезде из ворот СТО, — делится впечатлениями от работы собеседник. — Тяжело было подобрать комплектующие, которые были бы совместимы друг с другом и работали бы идеально. Например, ту же поршневую группу выбирали очень долго и тщательно. За счет нее принудительно увеличили объем мотора. Не последнюю роль в этом процессе сыграли степень сжатия мотора, доработанные головки блока цилиндров, распредвалы, четырехдроссельная система впуска, разрезные шестерни, увеличенная топливоподача и настройки. В итоге имеем увеличенную мощность, позволяющую рвать как на дороге, так и на ледяном треке. Одно наблюдение: буквально все тюнеры обещали, что купленные у них детали встанут как влитые. По факту врут. Каждый элемент мы дорабатывали вручную: та же поршневая группа имела весовые разбежки до 7 граммов.

Поначалу ВАЗ был невероятно прожорлив: во время обкатки расход достигал 37 литров на «сотню», хватало доехать только до Логойска и обратно. После изменения настроек, в которые вошел и лаунч-контроль, расход опустился до отметки в 13—14 литров на 100 километров.

Подчеркнем: ВАЗ подойдет не только для Нифльхейма, на нем можно вполне бодро рассекать и по летнему Мидгарду. «Жигулям» подобрали три комплекта колес. Те, что установлены на момент фотосъемки, предназначены в большей степени для красоты и езды по городу на каждый день. Второй комплект — с 13-дюймовыми дисками и шипованными шинами, снятыми с производства еще в 2013 году (за «сильную агрессивность», как объяснял производитель) — специально для боевых гонок на льду. Ну и третий вариант резины — наиболее гражданский (14-й радиус) — для повседневной езды по городу и просто приятных покатушек с возможностью слегка поддать бочком для удовольствия.

Полигон

Перед тем как продемонстрировать ВАЗ в действии на закрытой ледяной площадке, пришлось заехать на заправку. Оказалось, и тут не без приколов. Дело в том, что в этом автомобиле установлен алюминиевый спортивный 47-литровый бак времен СССР от раллийной «копейки». И местом его расположения стала центральная (для баланса) часть багажника. То есть стандартная горловина бака ведет в пустую дыру, а заправочный пистолет нужно вставлять в отверстие, спрятанное в глубине под крышей багажника. Видели бы вы глаза заправщика, столкнувшегося с таким чудом! Не меньшее удивление, по словам парня, машина вызвала при похождении техосмотра (для скептиков отметим: она справилась с испытанием) — собрался весь коллектив диагностической станции, смотровая яма оказалась битком набита зрителями.

Ну а потом мы выехали на закрытую площадку, и ВАЗ в сопровождении рева мотора и ярких вспышек из выхлопной трубы сразу дал понять, кому на этом поле отведена роль неистового гримтурсена.