Видеофакт: В китайском зоопарке пингвинов нарядили Санта-Клаусами 25.12.2017, 18:28

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C празднично одетыми птицами смогли прогуляться дети.

В зоопарке китайского города Харбин пингвинов по случаю рождественских праздников нарядили Санта-Клаусами. Видео опубликовано в YouTube, пишет «Гордон». Как видно в ролике, одному из животных шапка опустилась на глаза, из-за чего он едва не упал – на помощь ему пришел сотрудник зоопарка. Дети смогли прогуляться непосредственно с наряженными в красные плащи и колпаки пингвинами вокруг недавно построенного Mini Snow Town.