Гватемала перенесет свое посольство в Иерусалим 25.12.2017, 18:45

Джимми Моралес заявил, что решение было принято им после разговора с премьер-министром Израиля.

Президент Гватемалы Джимми Моралес распорядился перенести посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает bbc.com.

В своем посте в "Фейсбуке" Моралес пояснил, что решение было принято им после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

На прошлой неделе Гватемала была одной из семи стран-членов ООН, проголосовавших против резолюции ООН, требующей от США пересмотреть решение о признании Иерусалима столицей Израиля.

США являются важным финансовым донором для Гватемалы - развивающейся центральноамериканской страны.