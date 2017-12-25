Гватемала перенесет свое посольство в Иерусалим
- 25.12.2017, 18:45
Джимми Моралес заявил, что решение было принято им после разговора с премьер-министром Израиля.
Президент Гватемалы Джимми Моралес распорядился перенести посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает bbc.com.
В своем посте в "Фейсбуке" Моралес пояснил, что решение было принято им после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
На прошлой неделе Гватемала была одной из семи стран-членов ООН, проголосовавших против резолюции ООН, требующей от США пересмотреть решение о признании Иерусалима столицей Израиля.
США являются важным финансовым донором для Гватемалы - развивающейся центральноамериканской страны.