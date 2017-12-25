Дарья Блашко выиграла спринтерскую гонку чемпионата Украины 6 25.12.2017, 18:48

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Дарья Блашко

Фото: biathlon.by

В этом году белорусская биатлонистка получила украинский паспорт.

Сегодня в Яворове (Львовская область) стартовал чемпионат Украины по биатлону, пишет «Трибуна».

В женской спринтерской гонке победу одержала Дарья Блашко.

1. Дарья Блашко – 23:09,0 (0+1)

2. Надежда Белкина – 28,1 (1+1)

3. Яна Бондарь – 29,9 (2+2)

4. Мария Панфилова – 1:26,7 (1+3)

5. Мария Кручова – 1:55,9 (1+1)

6. Анна Коваленко – 2:43,5 (1+1)

Отметим, что биатлонисты основной сборной не принимали участие в гонке. Антон Мигда выиграл мужскую спринтерскую гонку.

Напомним, Блашко в этом году получила украинский паспорт, но белорусская федерация биатлона заинтересована в том, чтобы Блашко выступала за Беларусь.