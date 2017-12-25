Дарья Блашко выиграла спринтерскую гонку чемпионата Украины

Дарья Блашко выиграла спринтерскую гонку чемпионата Украины6
- 25.12.2017, 18:48
- 3,315
В этом году белорусская биатлонистка получила украинский паспорт.
Сегодня в Яворове (Львовская область) стартовал чемпионат Украины по биатлону, пишет «Трибуна».
В женской спринтерской гонке победу одержала Дарья Блашко.
1. Дарья Блашко – 23:09,0 (0+1)
2. Надежда Белкина – 28,1 (1+1)
3. Яна Бондарь – 29,9 (2+2)
4. Мария Панфилова – 1:26,7 (1+3)
5. Мария Кручова – 1:55,9 (1+1)
6. Анна Коваленко – 2:43,5 (1+1)
Отметим, что биатлонисты основной сборной не принимали участие в гонке. Антон Мигда выиграл мужскую спринтерскую гонку.
Напомним, Блашко в этом году получила украинский паспорт, но белорусская федерация биатлона заинтересована в том, чтобы Блашко выступала за Беларусь.