Как белорусы празднуют Рождество
- 25.12.2017, 19:27
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Фотоподборка, которая передает настроение праздника.
«Белсат» собрал фотоподборку из соцсетей, как белорусы празднуют Рождество.
Yesterday, Catholics around the world celebrated Christmas! Merry Christmas !!🎁🎄 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. If you’re a Catholic, put 🎄and tell how you met Christmas) . Вчера католики всего мира отмечали Рождество!счастливого рождества Вам! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . .Если ты католик, ставь 🎄и рассказывай, как встретил Рождество!? .......................................................................................................................... А я подготовила для вас несколько интересных рождественских фактов. 1. 🎄🌲Ёлка неспроста стала символом Рождества. Дело в том, что вечнозелёные растения с древних времён считаются символом вечной жизни и возрождения. Языческое поклонение подобным растениям вылилось в итоге в традицию украшать ими дом. 2. 🍎🍏В Саксонии в XVI веке стеклодувы впервые создали ёлочную игрушку, прототипом для которой послужило райское яблоко. А вот Массовое производство разноцветных шариков началось много лет спустя — в середине XIX века. 3. 🛍🎁Самые первые Рождественские подарки делали друг другу еще древние римляне. На заре раннего христианства те, кто исповедовал новую веру, обменивались коробочками с небольшими, но приятными пустяковинами внутри. А еще верующие говорили друзьям и близким добрые слова, которые ценились намного больше материального подарка. Как, впрочем, и сейчас. 🙃 4. ⛔️❌А было и такое Например!!!в 1644 году в Англии этот праздник вдруг объявили языческим Причем на государственном уровне! И даже приняли закон на запрет Рождества Подобная мысль пришла в голову и управленцам Бостона: в этом американском городе вето на праздник было наложено более чем на 20 лет. 5. 🧦💰Рождественская традиция наполнения чулок подарками произошла от трех сестер, которые были настолько бедны, что не могли выйти замуж и занимались проституцией. Тем не менее, они были спасены Святым Николаем из Миры, который пробрался к ним через дымоход и наполнил их чулки золотыми монетами. . . Вот как то так))) А если вы знаете ещё пару интересных фактов - смело пишите их в комменты ⬇️⬇️будет интересно по читать )
Калектыў Беларускага дзяржаўнага музея архітэктары і побыту віншуе вас з Калядамі!!! 🍭🎇🎆🎉🎊 Традыцыйна ў гэты дзень пачыналіся Каляды, якія на Беларусі працягваліся каля 2-ух тыдняў 📆 🎄 І ў гэты дзень гатавалі абрадавую страву - КУЦЦЮ (пакуль яшчэ постную, без мяса). З тоўчаных ячных круп. Звараную куццю перад заходам сонца ставілі на покуці. Каштаваць яе ў час гатавання і перад вячэрай забаранялася, а ў час вячэры яе елі апошняй)) Дзякуй за фота @marynavarabei 🎁🎈✨ Добрага вам настрою і шчасця ў жыцці!!! #беларускіскансэн #строчицы #музейархитектурыибыта #музейстрочицы #строчицымузей #строчицымузейнароднойархитектурыибытавдеревнеозерцо #Каляды #коляды #праздник #Рождество #белорусскаякухня #беларускаямова #беларускаяежа #абрад #абрадаваястрава #куцця #кутья #музей #экспозиция
Долгожданная ночь, святая ночь, тихая ночь 👼 в одно мгновение исчезают все хлопоты, проблемы, остается лишь только то самое важное: благодарность, счастье, вера, надежда, любовь. Маленький Иисус рождается в сердце каждого из нас, не смотря на нашу веру, наши поступки, наши жизненные цели, принципы, ценности, или даже их отсутствие. Ему все равно, Он любит каждого из нас бесконечно, Он верит в каждого из нас, Он знает, что добро внутри нас сильнее зла... Иисус сама Любовь. А если Любовь переполняет наши сердца - что может быть сильнее... очень хочется пожелать всем-всем-всем без исключения, чтобы каждый новый прожитый день становился Рождеством. Желаю всегда иметь силы дарить окружающим добро, поддержку, тепло взаимно, и даже вопреки. Пусть всегда будут силы и отвага помогать, прощать, отпускать, понимать. И пусть все самые дорогие и родные всегда будут рядом 😊 Счастливого Рождества! Wesołych Świąt! Happy holidays! Вясёлых Калядау! #christmaseve #christmasiscoming #christmasdecor #christmastree #jesus #good #catholic #happyholidays #wigilia #bozenarodzenie #wesolychswiat #сочельник #почтирождество #Иисус #каляды #вiгiлiя #езус