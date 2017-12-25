Минское «Динамо» проиграло в гостях «Трактору» 2 25.12.2017, 19:48

Хоккеисты из Челябинcка одержали победу со счетом 0:2.

Минское «Динамо» проиграло в гостях челябинскому «Трактору» со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1), пишет tut.by.

Матч проходил в равной борьбе, обе команды нанесли более 30 бросков в створ, но отлично действовали в воротах голкиперы команды Юнас Энрот и Павел Францоуз.

Счет был открыт на 13-й минуте, когда бывший динамовец Ник Бэйлен бросил от борта, а шайба рикошетом от Артема Волкова попала в сетку. Как оказалось, этот гол стал победным.

Обе команды не использовали многочисленные попытки отличиться в большинстве, а еще одна шайба была заброшена лишь в самом конце поединка, когда Юнас Энрот сменился на шестого полевого игрока, чем воспользовался его соотечествнник Линус Видель, поразивший пустые ворота, — 2:0.